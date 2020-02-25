新冠肺炎 伊朗衛生部副部長感染 隔離救治

伊朗是新冠疫情最嚴重的中東海灣國家，伊朗衛生部副部長哈里爾齊25日在推特宣布自己也成為確診病例。據哈里爾齊態度堅強地表示，“我會打敗病毒”。伊朗的疫情迅速擴大，自昨日起已有阿聯酋與阿曼兩國暫停與伊朗之間的航班。

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據中國時報引據伊朗官媒“伊斯蘭共和新聞社”（IRNA）消息，該國在過去72小時傳出多達95名新冠確診病例，15例死亡。伊朗衛生部副部長哈里爾齊24日還在德黑蘭召開記者會報告疫情，隔一天自己卻成為確診病人。



伊朗“法斯通訊社”的推特帳戶貼出影片，哈里爾齊在影片中表示他感染新冠病毒，但是稱“我絕對會打敗病毒”。



報道引據伊朗伊斯蘭通訊社25日消息，哈利其在其社交媒體證實了這一說法。他表示，24日晚上的測試顯示陽性，此後他已經接受隔離，目前狀況良好。



該報道說，當地時間2月25日，伊朗衛生部公共關係與信息中心主任賈汗普爾表示，伊朗新冠肺炎確診人數新增34例，新增3例死亡病例。截至25日中午，伊朗共確診新冠肺炎病例95例，死亡15例。



34例新增確診病例中，16人來自庫姆，大多數確診病例都有庫姆接觸史。賈汗普爾呼籲民眾避免出行，盡量待在家裡。



伊朗的疫情迅速擴大，自昨日起已有阿聯酋與阿曼兩國暫停與伊朗之間的航班。



伊朗民眾對官方宣布疫情情況有質疑。

消息沒有提及伊朗官方是否排查衛生部副部長哈里爾齊近日所經過地方以及接觸人群受感染情況。