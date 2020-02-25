日本感染者達850人 七國限制日本人入境

到24日為止，日本新型冠狀病毒的感染者已達850人。2月25日，政府在首相官邸召開了新型冠狀病毒對策本部會議，決定了防止感染擴大的基本方針。

廣告 繼續瀏覽後續

政府認為：國內出現了複數的地區感染途徑不明的少數病例，一部分地區發生小規模的集體感染。



而新型冠狀病毒傳染病對策專家會議2月24日晚間發表見解，把今後1、2周定為（感染）迅速擴大或平息的關鍵期”，建議要盡最大努力，將抑制感染擴大的速度、減少重症者的發生和死亡人數作為今後對策的最主要目標。專家還例舉了容易發生集體感染的場所，如在立式自助餐會這種“多人在相互伸手可及的距離內，面對面進行較長時間的談話”等場所。



對於國民和企業，在有人發生髮燒和咳嗽等現象時，要求確保該人能夠得到休息並控制自己外出，並積極推進在家工作和錯開時間上班。



對於各種集會，雖然不要求全國一律自肅，但是鑒於感染的擴大，應該重新研究舉行的必要性。

政府呼籲業者增產口罩和消毒液，以順利向市場供應，同時不要造成庫存積壓，呼籲消費者和生產者冷靜對應。

另據報道，日本政府相關人士25日稱，此前搭乘“鑽石公主”號郵輪的80多歲乘客在住院的醫療機構死亡。這是該游輪的第4名死者。



而外務大臣茂木在25日的記者會上表示，隨着在日本新型冠狀肺炎感染的擴大，已有密克羅尼西亞聯邦、薩摩亞、基里巴斯、圖瓦盧、所羅門群島、科摩羅、以色列7個國家實施對來自日本的人們的入境限制。