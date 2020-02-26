新冠肺炎毒噬五環 東京奧運會遭首提取消危險

關於7月24日開幕的東京奧運會，由於新型冠狀病毒肺炎疫情擴大，出現了擔憂能否舉辦的意見。從1978年起擔任國際奧委會（IOC）委員的資格最老的迪克·龐德（77歲，加拿大籍）接受採訪，表明看法稱判斷東京奧運會是否舉辦的期限可以延後直到5月下旬。美聯社25日報道了該消息。但美聯社引述消息指國際奧委會甚至在是否維持舉辦也有爭議。日本方面急向國際奧委會索證，要求給予明確說法。

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據共同社報道說，國際奧委會委員預計或於5月決定東京奧運是否舉辦。關於7月24日開幕的東京奧運會，由於新型冠狀病毒肺炎疫情擴大，出現了擔憂能否舉辦的意見。從1978年起擔任國際奧委會（IOC）委員的資格最老的迪克·龐德（77歲，加拿大籍）接受採訪，表明看法稱判斷東京奧運會是否舉辦的期限可以延後直到5月下旬。美聯社25日報道了該消息。



該報道說，龐德也是律師，他指出由於籌備時間短，難以在其他城市替代舉辦或是分散舉辦。如果延後幾個月在東京舉辦，因為與美國職業橄欖球聯賽（NFL）和美國職業籃球聯賽（NBA）賽季重合，支付巨額轉播權費用的北美的電視台大概不會同意，因此也不可行，他推測說如果疫情不平息，“或許會探討停辦”。



共同社今天報道指出，日本奧運相稱5月決定東京奧運是否舉辦“非官方意見”。



日本奧運相橋本聖子26日出席眾院預算委員會會議，圍繞日本新型冠狀病毒感染擴大，有國際奧委會（IOC）委員給出意見稱決定東京奧運會是否舉辦的最後期限是5月下旬，橋本表示“這並非IOC的官方意見”。她透露，東京奧組委已要求IOC做出說明並獲得答覆。



關於開始有意見擔心7月24日開幕的東京奧運能否舉辦，橋本強調稱：“將盡全力繼續開展籌備工作，以確保能夠安心舉辦及獲得IOC的認可。”她是在回答立憲民主黨議員黑岩宇洋提問時發表上述言論的。



該報道引述美聯社消息，國際奧委會最資深的委員迪克･龐德接受採訪時提及決定舉辦與否的最後期限，並推測稱如果事態不平息“或許將探討停辦”。