新冠肺炎 駐韓美軍淪陷有感染 韓軍也報18例萬兵隔離

據韓國疫情報告，截至韓國時間26日下午4時，韓國新增284例新冠病毒確診病例，累計確診病例來到1261例。駐韓美軍今天報告出現首例確診軍人病例。此前韓國軍隊統計有18例感染確診，軍隊對近萬人施行檢查隔離。

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據美國之音今天報道說，駐韓美軍出現首例新冠病毒確診病例，韓國軍隊有18名官兵確診。

報道引述《韓聯社》消息，截至韓國時間26日下午4時，韓國新增284例新冠病毒確診病例，累計確診病例來到1261例。韓國上個月20日出現確診病例之後，一個月之內，病例數就突破千例大關，以及12例死亡案例。

與此同時，駐韓美軍也出現首例確診病例，位於慶尚北道漆谷郡的卡羅爾營區(Camp Carrol),1名23歲士兵的病毒檢測為陽性，目前正在營區外的住處自我隔離。

據該報道稱，至於韓國軍隊有18名官兵確診，韓國國防部已經隔離9230名官兵，以防止病毒進一步擴散。