馬來西亞政局動蕩 再陷馬哈蒂爾與安華雙雄權鬥

據馬來西亞當地新聞，“喜來登政變”再度出現轉折，希盟一改之前宣告支持馬哈蒂爾的立場，改為向國家元首提名安華出任首相。緊接着，馬哈蒂爾通過電視直播演講，證實他正在組建一個去黨派的聯合政府。隨着雙方皆亮出底牌，安華與馬哈蒂爾這對老冤家已到了短兵相接的時刻。

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據當今大馬今天報道說，安華馬哈迪各亮底牌，搶人戰誰領先？據該報道分析指，若馬哈蒂爾組建聯合政府的如意算盤打響，將能成立一個以他自己為絕對核心的強大政府。屆時，他亦無需再受掣肘，遵守希盟選前訂下的交棒協議或競選宣言。



不過該分析也提到，馬哈蒂爾的棋盤還有兩個變數，其一就是掌握92國席的希盟會否甘於接受馬哈迪的安排。

報道稱，馬哈蒂爾要組去黨派聯合政府，未提交棒安華。“喜來登政變”三天後，過渡首相馬哈蒂爾終於打破緘默。他證實要組建一個去黨派的聯合政府，並聲稱這項計畫將以國家利益為先。馬哈蒂爾通過電視直播，向國人發表談話。他一開始先為當前的政治亂局道歉，之後再為辭去相位二度道歉。



他第一次道歉後，開始闡述辭去相位的原因。馬哈蒂爾也聲稱早已承諾會辭職，但並沒提到要交棒給公正黨主席安華。反之，他聲稱原本要交給國會決定繼承人，而若他獲得大多數國會議員的支持，他將回來再次當首相。據馬哈蒂爾稱，“其實我已經承諾辭職，給機會國會下議院決定由誰來取代我。假設我真的仍然獲得支持，我會回來。否則，我會接受任何獲選者。”



據馬哈蒂爾闡明，目前正在嘗試組建一個去黨派的聯合政府。



據希盟主席理事會證實，希盟三黨已經一致推舉公正黨主席安華為首相人選，以便籌組新政府。



安華今日傍晚協同希盟領袖在公正黨總部召開記者會，並證實公正黨、誠信黨及行動黨昨晚達致協議，推舉他本人為首相人選。



“今日，來自公正黨、行動黨及誠信黨的希盟國會議員，已提名安華依布拉欣為首相。”



據該報道說，“喜來登行動”過了3天，雖然新政府仍沒組成，但局勢已經逐漸明朗，預料一兩日內將底定大局。若無意外或新轉折，國家元首今或明天完成所有議員面談後，就會委任首相，接着由首相組閣成立政府。



元首蘇丹阿都拉昨日已召見國陣、伊黨與砂拉越政黨聯盟（GPS）的國會議員面談。



根據這三方事後的說法，砂拉越政黨聯盟支持馬哈迪繼續擔任首相；國陣與伊黨則撤回對馬哈迪的支持，反而要求解散國會，舉行大選。



馬來西亞國會共有222個國席，簡單多數為112席，而三分二則是148席。



據報道稱，“喜來登政變”再度出現轉折，希盟一改之前宣告支持馬哈迪的立場，改為向國家元首提名安華出任首相。



隨着雙方皆亮出底牌，安華與馬哈迪這對老冤家已到了短兵相接的時刻。

