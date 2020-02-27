新冠疫情向中東蔓延 科威特宣布確診43例 伊朗禁中國人入境

截至27日，全球除南極洲外的六大洲都出現了新冠病毒感染病例，而在中東地區包括成為此次疫情另一重災區的伊朗在內，巴林、伊拉克、阿曼等國相繼宣布發現國內有確診病例。科威特衛生部的一名官員當天還介紹稱，該國境內已有43例新冠肺炎確診病例。

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伊朗是目前整個中東地區確診病例最多的國家。截至27日，伊朗共確診245例新冠病毒感染病例，其中26例死亡，25例治癒出院。其也是中國以外死亡人數最多的國家。而與他國不同的是，伊朗國內的疫情出現在高官中傳播擴散的現象。除近日親自通過推特宣布確診新冠肺炎的伊朗衛生部副部長哈里爾齊外，據伊朗塔斯尼姆通訊社最新消息顯示，該國女性和家庭事務副總統瑪蘇梅·埃卜特卡爾確診感染新冠病毒。伊媒還介紹稱，此前埃卜特卡爾出現新冠肺炎相關癥狀，當地時間27日上午接受測試，結果呈陽性。目前，本人已在家中隔離。

此外，伊朗官媒亦報道，曾任伊朗駐梵蒂岡大使的81歲伊朗教士哈迪·霍斯羅沙希在庫姆市病逝，他確診感染新型冠狀病毒。於此同時，伊朗伊斯蘭議會國家安全與外交政策委員會主席祖努爾27日同樣確診感染新冠肺炎。報道稱，祖努爾在一段視頻中透露自己新型冠狀病毒檢測結果呈陽性，目前已進入隔離狀態。據悉，伊朗是目前正在全球化的新冠肺炎疫情中死亡率最高的國家，死亡率約在10.6%。對此，伊朗總統魯哈尼在26日的內閣會議上表示，儘管新冠疫情在伊朗各地暴發，但是伊政府沒有計畫對任何城鎮實施衛生隔離。他還表示，衛生防疫部門“只會隔離個人”。

魯哈尼稱，他從衛生部門提交的報告來看，形勢已經有所好轉，入院人數有所減少。他向伊朗人民保證，政府將對疫情的規模保持透明。在此之前，美國聲稱對伊朗可能隱瞞疫情的重大細節表示擔憂。魯哈尼還說：“不能將新冠變成敵人阻撓我們生產和工作的武器”。他還補充說，美國人“也同樣在遭受苦難”。針對伊朗國內的疫情發展，其7個陸上鄰國中，已有5個宣布關閉與伊朗邊境，包括巴基斯坦、伊拉克、土耳其、阿富汗和亞美尼亞。此外，土耳其和阿聯酋還宣布暫時停止往返伊朗的航班。科威特也取消了所有往返伊朗的航班和船隻。此外，阿曼、伊拉克、科威特和巴林、阿富汗、巴基斯坦和格魯吉亞等國都相繼發現了和伊朗相關的確診病例。

科威特衛生部官員27日宣布，該國新冠肺炎確診病例已增至43例。科威特當局還要求所有乘坐飛機抵達該國的乘客，簽署落地後同意受到最高2周隔離的同意書，違反者並將受到法律追責。科威特還要求軍方院校自3月1日起停課兩周以防止病毒的進一步擴散。