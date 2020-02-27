新冠肺炎 文在寅險遭疫染隔離
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朝鮮日報今天透露，韓國總統文在寅25日在大邱主持召開的武漢新冠病毒對策會議，有新冠確診病例接觸史的大邱市經濟副市長李承浩（音）也出席了會議，消息一出引發巨大爭議。事後得知該消息的青瓦台要求青瓦台部分有關人士和記者進行居家隔離，但26日李承浩檢查結果顯示為陰性，隨即解除了隔離措施。但有輿論指出，青瓦台未能事先排除有確診病例接觸史的人員，並允許其出席由總統主持的會議，這本身就是嚴重的警衛失策。如果李承浩檢查結果顯示為陽性，則有可能出現總統被迫居家隔離，青瓦台工作陷入癱瘓的史無前例的事態。
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據朝鮮日報今天報道，韓總統、教育保健部長險被居家隔離。
據悉，李承浩25日接連出席了兩場由文在寅主持的活動。當天下午，李承浩的秘書被確診感染新冠病毒。事後獲悉該消息的青瓦台於25日深夜要求，當天在會場的青瓦台職員和記者“居家隔離一周”。
報道稱，這一消息傳開後，外界擔心：“文在寅是否也會成為自我隔離的對象？”除文在寅以外，大量防疫負責人也出席了當天的對策會議和懇談會。如果李承浩被感染，上到總統下到部長和防疫負責人都將成為居家隔離對象，國家防疫體系將全面癱瘓。青瓦台的國政運營也可能會出現嚴重問題。萬幸的是當天上午李承浩檢查結果顯示為陰性，青瓦台隨即解除了員工和記者的居家隔離措施。
該報道說，據悉李承浩對秘書接受新冠檢查一事並不知情。但他是否事前知道秘書有疑似癥狀卻不得而知。政府有關人士表示：“如果李承浩明知秘書有疑似癥狀仍出席會議，問題就嚴重了，警衛處沒有檢查出席者的狀態，這樣的應對方式也存在問題。”