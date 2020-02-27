韓國

新冠肺炎 文在寅險遭疫染隔離

韓國總統文在寅 Reuters/路透社

朝鮮日報今天透露，韓國總統文在寅25日在大邱主持召開的武漢新冠病毒對策會議，有新冠確診病例接觸史的大邱市經濟副市長李承浩（音）也出席了會議，消息一出引發巨大爭議。事後得知該消息的青瓦台要求青瓦台部分有關人士和記者進行居家隔離，但26日李承浩檢查結果顯示為陰性，隨即解除了隔離措施。但有輿論指出，青瓦台未能事先排除有確診病例接觸史的人員，並允許其出席由總統主持的會議，這本身就是嚴重的警衛失策。如果李承浩檢查結果顯示為陽性，則有可能出現總統被迫居家隔離，青瓦台工作陷入癱瘓的史無前例的事態。