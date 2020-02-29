楊潔篪訪日 習近平如期訪日難上加難

中國負責外交工作的中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪於2月28日至29日訪問了日本。

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楊潔篪先後與日本首相安倍晉三、日本外相茂木敏充、自民黨幹事長二階俊博舉行會談，並與日本國家安全保障局長北村滋舉行了新一輪日中高級別政治對話。雙方確認了習近平訪日的計畫，但是沒有公布具體時間，由於新型冠狀肺炎在中國和日本的蔓延，習近平訪日延期的可能性很大。



日本首相安倍晉三28日，在首相官邸與來訪的楊潔篪舉行會談，就定於4月的中國國家主席習近平作為國賓訪日一事稱：習主席作為國賓訪日對兩國來說十分重要，為了取得充分的成果，必須精心準備。為了對應國際性的課題，希望兩國發出充分發揮自身的責任的信息。楊潔篪指出：習主席作為國賓訪日具有非常重要的意義，雙方正在認真確認準備工作。”



由於新型冠狀病毒肺炎感染擴大，導致日中討論習近平訪日事宜的準備會議相繼推遲，也沒有進行視頻會議，兩國將在緊密關注疫情變化的情況下，判斷訪日效果，決定是否延期。日本官房長官菅義偉在27日的記者會上表示：應該在能夠取得成果的基礎上做萬無一失的準備。言外之意是訪日必須取得成果，如果時機和形勢不利則難以取得成果，說明為了訪問取得成功，延期也是選項。



日本《朝日新聞》29日在網絡新聞上發表題為《習近平作為國賓訪日 延期到“秋天以後”？日中協議》（記者：二階堂有紀、太田成美）指出：“有關延期，政府相關人士指出：預計可能是‘秋天以後’。會見國賓的天皇和首相雙方的日程不到秋天以後難以保證。”



在此之前，日本外相茂木敏充與楊潔篪舉行會談，會談大約進行了40分鐘。兩人就習近平訪日一致認為：“十年一度的訪問有必要取得充分成果”。茂木在會談中高度評價中方為日本從湖北省武漢市撤僑提供的協助，楊潔篪則感謝日本對防控傳染病給予中方的支持，雙方就防止冠狀病毒肺炎的蔓延，強化信息共享和深化在廣闊領域的合作達成一致。

會談後茂木在記者會上指出：在此時點上，習主席訪日的預定並沒有變化。同時強調：取得充分的成果十分重要。

楊潔篪在29日上午，還與日本自民黨幹事長二階俊博舉行會談，就兩國為共同對應新型冠狀病毒肺炎而展開緊密合作達成一致。



楊潔篪此次來日，還隨機帶來了中國支援日本抗擊新型冠狀病毒肺炎中的物質--10萬個口罩和5千套防護服的一部分。