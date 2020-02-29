蓬佩奧抵達卡塔爾多哈  美國與塔利班簽署協議

美國國務卿周六抵達蓬佩奧卡塔爾多哈，出席美國與阿富汗塔利班簽署協議的儀式。此前特朗普在白宮發布的一份聲明中稱，“根據我的指示，國務卿蓬佩奧將見證與塔利班代表簽署協議，國防部長埃斯珀將與阿富汗政府發表聯合聲明。”

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特朗普預計這項協議可能意味着19年戰爭的結束，美國軍隊可能會回國。他表示，他決心兌現結束戰爭的競選承諾。他說：“當我競選總統時，我向美國人民承諾，我將開始撤回我們的軍隊，並尋求結束這場戰爭。我們在這一承諾上取得了實質性進展。”他還表示，該協議可能為這個飽受戰爭蹂躪的地區帶來和平。

美國與阿富汗塔利班此前達成的“減少暴力活動”協議得以順利執行，據法新社報道，在阿富汗第2大城市賈拉拉巴德，民眾已開始載歌載舞並施放氣球與和平鴿，歡慶衝突降溫。這周稍早，美國與北約駐阿富汗部隊司令米勒與阿富汗代理國防部長哈立德在喀布爾街頭巡視，與民眾大玩自拍，展現對停火的信心。預計將在多哈簽署的這一協議，旨在為美國撤軍奠定基礎，並推動衝突雙方的阿富汗人就本國的未來展開談判。2001年，美國遭到“9·11”恐怖襲擊後發動阿富汗戰爭，推翻被美方認定庇護“基地”組織的塔利班政權。近年來，塔利班在阿富汗勢力依然強大。自2018年10月起，美國政府開始與塔利班舉行和談。