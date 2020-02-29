金正恩警告疫情流入朝鮮將後果嚴重 當初做出最正確決定

朝鮮最高領袖金正恩就防禦新冠疫情召開勞動黨中央政治局擴大會議，宣布開除兩名高官，並警告其他高官表示，這種不可收拾而快速蔓延的傳染病一旦流入我國境內，招致的後果是非常嚴重的…。

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據朝中社報2月29日報道，朝鮮最高領導人金正恩召開黨中央政治局會議，警告主要領導人，如果新冠病毒流入朝鮮，後果將很嚴重。他說，這種不可收拾，快速蔓延的傳染病，一旦流入我國境內，其招致的後果是非常嚴重的，在擴散速度極快、潛伏期也不確定性、沒有科學弄清擴散途徑的情況下，我黨和政府一開始強力施行的措施是最正確、最可靠的先發制人性的決定性防禦措施。



這個報道說，會議集中批駁黨中央委員會和黨性教育機構的一些幹部中出現的反黨、特權、專橫、官僚主義、營私舞弊行為，尖銳分析了其嚴重性和後果。



金正恩闡明黨中央對擬提請問題的分析和立場，嚴厲打擊反黨、反人民、反社會主義行徑，並強調全體黨務工作者和黨組織應從此次事件中吸取深刻教訓，不斷革命性地努力修鍊自我和本單位，推動黨的工作新轉變。



黨中央政治局免去李萬建、樸太德的黨中央委員會副委員長職務。會議通過決定，解散製造營私舞弊行為的黨性教育機構的黨委員會，並對此確定了相應的處罰辦法。



會議就進一步切實採取並嚴格實行國家超特級防疫措施防控全球迅速蔓延的病毒感染疫情方面的問題進行了討論。



金正恩說，這種不可收拾而快速蔓延的傳染病一旦流入我國境內，其招致的後果是非常嚴重的，在擴散速度極快、潛伏期也不確定性、沒有科學弄清擴散途徑的情況下，我們黨和政府一開始強力施行的措施是最正確、最可靠的先發制人性的決定性防禦措施。



他說，現在的當務之急的任務是修改並補充國家緊急防疫法，嚴謹重整國家危機管理規定，並強調最高人民會議常任委員會和內閣等有關機構要基於針對目前感染疫情事態採取的先發制人高強度防疫措施經驗，儘快進一步加強我國防疫力量，積極推進補充完善防疫手段、體系和法律的工作。



會議討論了科學地、先發制人地、封鎖性地防控感染疫情的流入和擴散的對策問題。金正恩說，不要在國家防疫體系內允許任何搞特殊，必須樹立國家各部門各單位無條件絕對服從並徹底執行緊急防疫工作中央指揮部的指揮和監督的嚴格紀律，進一步加大黨組織掌握報告和法律監管力度。



金正恩指示，內閣和中央緊急防疫指揮部要按照已健全的工作體系和紀律，全面封鎖傳染病可能乘虛而入的一切途徑和縫隙，同時加強防控疫情的檢驗檢疫工作。