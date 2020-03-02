韓國新冠確診破4千 新天地教會總長跪地謝罪

韓國新冠病毒感染人數繼續上升，確診病例4335例，其中3081例發生在大邱，那裡的新天地耶穌教會聚眾傳染。新天地教會總長今天召開記者會，在抗議聲中和媒體鏡頭面前跪地謝罪，求寬恕。記者會進行了約20分鐘，200名警員到場維持秩序。

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韓聯社消息， 韓國中央防疫對策本部3月2日通報，截至當天16時，韓國境內在過去24小時內，新增確診新冠病毒（COVID-19）肺炎599例，累計確診4335例。新增4個死亡病例，累計死亡26例。

新增4個死亡病例全部來自大邱，分別65、86、72、80歲。在4335個累計確診病例中，3081例發生在大邱。大邱新天地耶穌教會的信徒集會傳染，導致韓國第四大城市大邱成為最大的病竈。

韓國“新天地”耶穌教會總會長李萬熙3月2日下午在加平郡的新天地研修院召開記者會。他面對媒體，在抗議聲中，就教內新冠病毒集體感染事件跪地謝罪。李萬熙說，新天地方面對此感到無比愧疚，感謝政府傾力抗擊疫情，並請求政府予以寬恕，新天地將積極配合政府並提供力所能及的人力物力援助。

就他本人是否進行居家隔離、何時接受病毒檢測等提問，李萬熙表示，自己的檢測結果呈陰性。

首爾市政府3月1日以違反《感染病預防法》、以及殺人、傷害等嫌疑，向首爾中央地方檢察廳控告李萬熙和新天地12個支會的領導，指控他們涉嫌沒有為防止疫情擴散積極採取措施。