韓國新冠確診破五千 口罩不足 文在寅向國民道歉

韓國總統文在寅視察疫情最重的大邱市醫療中心2020年2月25日

韓國新增病例突破五千，新天地會佔至少一半。口罩供不應求，文在寅向國民道歉，宣布斥資30兆韓元解決口罩短缺問題。

廣告 繼續瀏覽後續

據韓聯社報道，韓國中央防疫對策本部通報，截至3月3日下午4點，較當天零點，新增374個病例，累計5186例。這是韓國出現首例感染43天來，病例首次突破五千。韓國幾天宣布新增兩人死亡，累計31人死亡。

在5186個感染病例當中，與新天地教會相關的確診病例共2698人，佔整體56.1%以上，其中大部分位於大邱和慶尚北道地區。

另據法新社報道，面對韓國口罩急缺，韓國總統文在寅今天承認政府無法在短時間內解決問題，表示“對於國民感到非常歉疚”。文在寅今天在國務會議表示，將投入30兆韓元，解決口罩供不應求問題，包括協助口罩生產廠商確保原材物料供應，以最大限度提升產量。他還承諾，若日後需求減少，政府會收購剩餘數量。

他要求相關單位改善口罩供給不均，及價格上揚等問題，稱，“就算供給不足，也要公平分配”，必須將實際對供給狀況公開，避免民眾不必要的排隊等待，他還有求向民眾宣導如何更有效率的使用口罩。

文在寅今天宣布與新冠病毒開戰，進入“ 24 小時戒備”狀態。他表示，政府必須轉為24小時緊急戰情室的體制，希望所有負責官員都不要只坐在辦公桌前，而是到現場直接為防疫、民生經濟盡一份心力。