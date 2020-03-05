妹妹剛暴罵韓國 金正恩親筆信大讚與表關心

韓國青瓦台國民溝通首席秘書尹道漢5日表示，韓國總統文在寅和朝鮮國務委員會委員長金正恩日前互致親筆信，討論抗擊疫情和半島局勢。這是韓朝首腦今年以來首次相互致函。此前朝鮮勞動黨中央委員會第一副部長金與正3日晚發表題為“對青瓦台的低級思維表示驚愕”的談話，這是她首次以自己的名義發表談話，且措辭直接、露骨，受到關注。

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據韓聯社今天報道說，文在寅和金正恩互致親筆信。韓國青瓦台國民溝通首席秘書尹道漢5日表示，韓國總統文在寅和朝鮮國務委員會委員長金正恩日前互致親筆信，討論抗擊疫情和半島局勢。

該消息說，這是韓朝首腦今年以來首次相互致函。

據尹道漢表示，金正恩昨日發來親筆信，向全力抗擊新型冠狀病毒（COVID-19）疫情的韓國人民表示慰問，對文在寅的健康表達關心，對當下只能略表心意而別無他法表示遺憾，希望南邊的同胞們保重身體。金正恩表示，堅信韓國定能戰勝疫情，他將默默支持文在寅總統，並表達了對文在寅一如繼往的友誼和信任。

尹道漢表示，金正恩還對韓半島局勢坦率表明了立場和觀點。文在寅當天在回函中向金正恩表示感謝。但青瓦台方面表示，出於外交禮儀，信件的具體內容不宜公開。

報道稱，在文在寅年初起強調借“韓朝合作項目”推進半島和平進程，韓方就朝鮮本月2日發射不明飛行器表示遺憾，金正恩胞妹、朝鮮勞動黨中央委員會第一副部長金與正3日發表談話譴責青瓦台之際，韓朝領導人此次互致親筆信能否成為雙方重啟對話與合作的契機備受關注。