澳大利亞中提琴家或確診新冠肺炎 曾在台演出震撼演出界與採訪記者 台灣細查

澳大利亞一名音樂家著名中提琴演奏家日前來台表演、今天在澳大利亞確診患染新冠肺炎，台灣中央流行疫情指揮中心晚今緊急開記者會指出，已鎖定特定對象，並針對相關接觸者做疫情調查。據指至少有10名記者與澳大利亞演出家近距離接觸。台灣當局安撫出席演齣劇場聽眾安全。

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據自由時報今天報道說，新冠肺炎澳洲確診者曾在國家音樂廳演出，台灣文化部指：10記者曾接觸。

據台灣中央流行疫情指揮中心今晚宣布，澳洲確診男子為國際音樂家，曾在台灣舉行演出和召開記者會與接受專訪，共10名記者接觸，初步掌握有21個接觸者將要接受居家隔離。

初步掌握有21接觸者要居家隔離。指揮官陳時中表示，雖然仍然還沒得到澳洲證實，但是進一步追查航班資料，該確診者是在阿德雷德被檢驗出來，掌握到唯一一人，無論年齡或航班資料與確診地方，指揮中心認定就是這一位音樂家，已掌握21名接觸者要進行居家隔離。

台灣文化部長鄭麗君表示，今晚稍早接獲指揮中心通知，澳籍國際音樂家來台演出，文化部有必要進一步讓社會了解，這個個案曾經參與的藝文活動和因應處置，所以特別來說明，這位國際音樂人士曾經與國家表演藝術中心所屬國家交響樂團，2月28日晚上在國家音樂廳，3月1日在演奏廳參與演出，立即請國家表演藝術中心董事長朱宗慶展開因應作為，國家交響樂團演出活動取消，國家音樂廳相關空間關閉消毒，期間和後續演出還會再說明。

據鄭麗君指出，團員密切接觸者配合指揮中心聯絡和居家隔離；這位國際音樂家演出前有召開過記者會，記者會有7人，另有3位專訪，記者會也有記者進行專訪，其中2位外籍人士已經離境，國內記者的名單，會提供給指揮中心。

鄭麗君表示，因應這樣個案發生，文化部從春節期間對藝文場館防疫措施，但是也看到這樣個案發生，會再進行下列措施，強化防疫作為，文化部所屬樂團近期如果有國際邀演者，不確定旅遊史情形下，三月份表演延後辦理，民間表演活動涉及國際邀演者，如果已經是指揮中心公布旅遊警示區，檢疫謹慎評估，主辦單位也要建立風險評估，提升防疫安全。

據鄭麗君指出，指揮中心今天也公布新版公眾集會因應指引，各部會原則上就會因應指引，文化部已經制定因應原則給地方政府和民間參考，建議藝文活動或公眾集會型活動，根據六項風險評估指標來訂定防疫應變計畫，需要的時候請地方政府衛生單位協助，文化部也會開設窗口協助地方政府。

該報道說，澳籍音樂家確診武漢肺炎，震撼國內最大樂團與10媒體記者。

驚傳澳籍來台演出的音樂家回澳後確診武漢肺炎，據了解，是與NSO於2月28日在台北國家音樂廳演出《穿梭世紀的音符》的澳大利亞重量級中提琴家兼作曲家。

除了正式演出之外，上周三下午舉辦的記者會，包括多位樂團成員及媒體記者，據了解是最危險的，都須列入追蹤，稍晚國表藝將進一步說明。

就澳大利亞音樂家在台時間軸曝光，陳時中安撫聽眾不需擔心。台灣防疫指揮中心指揮官陳時中則表示，演奏時與觀眾有相當距離，不用擔心。

據指揮中心指揮官陳時中說，這名音樂家入境的時候有咳嗽等癥狀，但無疫區旅遊史，於2月23日入境時也無癥狀，經研判為境外感染。

陳時中說，在台期間曾於音樂廳排練，2月27日晚間因出現咳嗽、流鼻水癥狀曾至診所就醫，後於2月28日及3月1日參與演出，3月2日離台。據陳時中說，表演是在國家音樂廳和演奏廳，連續兩天表演兩場，但聽眾不需要擔心，因為表演者離聽眾非常遠，不用擔心傳染。陳時中說，目前已針對個案在台行程匡列接觸者，其中密切接觸者將進行居家隔離14天，其他接觸者進行自主健康管理14天。