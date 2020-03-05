美國與塔利班和平協議告急 塔利班又開火

阿富汗民兵組織塔利班在阿富汗境內發動新攻擊，讓4天前才與他們簽署和平協議的美國臉上無光，不過美國五角大樓息事寧人刻意淡化塔利班新攻擊的嚴重性。據美國國防部昨天承認，過去24到48小時發生多種攻擊，但全遭擊退。對協議而言，重要在於現在不過是簽署後第4天，也都只是在一些檢查哨外等等很小、低度的攻擊。

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據法新社報道，美國與塔利班和平協議簽4天塔利班就攻擊，美忙找理由滅火。

阿富汗民兵組織塔利班在阿富汗境內發動新攻擊，但美國國防部刻意淡化塔利班新攻擊的嚴重性。

美國與塔利班2月29日在杜哈簽署和平協議後，塔利班就連番對阿富汗政府軍發動攻擊，除使局部停火協議告終，也讓喀布爾政府與塔利班間預定10日舉行的和平談判蒙上陰影

據美軍參謀首長聯席會議主席米利（Mark Milley）在參議院軍事委員會聽證里說：「過去24到48小時發生多種攻擊，但全遭擊退。對協議而言，重要在於現在不過是簽署後第4天，也都只是在一些檢查哨外等等很小、低度的攻擊。」據米利說，「顯而易見，34省的首府與首都喀布爾都沒有發生攻擊事件，沒有令人矚目的攻勢、沒有自殺炸彈、沒有汽車炸彈，也沒有針對美軍部隊與聯軍的攻擊。一大票嚴重情況都沒出現。」

美國國防部長馬克·埃斯珀（Mark Esper）也在這場聽證會裡指出，塔利班是在遵守協議停止攻擊美軍與聯軍部隊，只是未盡到應減少各級暴力的義務。