新冠肺炎中日韓三國新演義 韓國遭指對北京諾諾對東京厲聲

據朝鮮日報透露說，日本政府對韓國採取了近乎於“全面拒絕入境”的措施，而韓國政府卻絲毫沒有察覺。直至5日下午4時許看到日方的報道後，韓國外交部才出面了解情況，深夜召見日本駐韓總公使提出抗議，討論“應對措施”等，好一陣忙活。如果這一措施出台，將成為武漢新冠疫情期間，韓國政府採取的首個限制入境事例。而針對自上月25日起，對韓國遊客採取強制隔離等措施，帶頭限制韓國人入境的中國，政府依舊毫無作為。

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該報今天指出，文政府對中國悶聲不吭，僅對日本採取應對措施。

該報認為，安倍支持率大跌拿韓國出氣。據日本政府當天雖就此番措施解釋稱：“初衷是擔心武漢新冠疫情在日本進一步擴散。”但有分析認為，這只是表面上的原因，其背後是安倍晉三內閣的危機感。上月，日本首相安倍晉三對發生武漢新冠病毒集體感染的鑽石公主號郵輪採取了草率的“海上封鎖”政策，遭到了國內外輿論的強烈譴責。加之鬆散的初期防疫導致感染病例劇增，對輿論惡化可謂是火上澆油。安倍的支持率因此暴跌至30%左右。

該報道稱，另有分析認為，這背後還隱藏着如果本月中旬疫情得不到控制，東京奧運會可能被迫取消的危機感。

該報道引據外交界稱：“中國國家主席習近平原定於4月對日本進行的國事訪問流產，產生了決定性影響。”據東京的外交消息人士稱：“安倍無需再為此（習近平訪日）而看中國的眼色”，“而對於矛盾中的韓國則從一開始就沒打算予以照顧。”

就韓國的應對，朝鮮日報說，韓國對日以牙還牙，對華不做限制。

前一天，韓國外交部長康京和就對韓國封鎖國境的國家劇增一事表示：“缺乏防疫能力的國家採取了禁止入境的簡單粗暴的措施。”翌日，醫療發達國家日本和澳大利亞也加入到“拒絕韓國人”的隊列中，上述言論時隔一天就遭到了正面反駁。

該報道稱，康京和當天上午也表示：“待疫情得到緩解，相信對方國家也會放寬（限制）措施。”據悉，韓國總統文在寅3日在國務會議上曾發表言論稱：“相信國外也會知道除了新天地以外，其他方面的管理韓國都做得很到位。”但截至當天，禁止韓國遊客入境的國家共計達100個，較前一天增加了5個。

朝鮮日報稱，大量輿論指出，疫情初期猶豫不決未對病毒發源地中國採取禁止入境措施，招致了最糟糕的結果。在野黨和部分專家表示：“哪怕是現在還應考慮禁止中國人入境。”但政府堅持：“對中國地方政府的措施予以應對有失妥當”的立場。