日本推隔離韓客 首爾大發雷霆

日本決定對來自韓國的旅客實施14天的隔離檢疫，韓國周五對此表示強烈抗議，稱該決定“是不合理且過分的，非常令人遺憾”，並誓言對日本的旅行限制採取“對等的”反制措施。日本與韓國都遭遇嚴重的新冠肺炎疫情打擊。

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據路透社報道說，韓國強烈抗議日本針對韓國旅客的隔離檢疫計畫。

日本決定對來自韓國的旅客實施14天的隔離檢疫，韓國周五對此表示強烈抗議，稱該決定“是不合理且過分的，非常令人遺憾”。日本首相安倍晉三周四命令，從周六開始對來自韓國的旅客實施14天的隔離檢疫，並禁止來自疫情嚴重地區的旅客入境。

據韓國外交部在一則聲明中稱，外交部周五將召見日本大使表達抗議。韓國外交部周四晚間召見了一位高級外交官員，要求對此做出解釋。

該報道稱，韓國誓言對日本的旅行限制採取“對等的”反制措施。

據韓國周五稱，韓國將針對日本“不公平且令人無法接受”的旅行限制採取反制措施。日本禁止來自新冠病毒疫情嚴重地區的旅客入境。

韓國國家安全委員會(NSC)為此召開了會議。據NSC在一則聲明中稱，“日本在沒有事先與我們磋商的情況下採取這一不公平的行動，讓人無法接受，我們將考慮以對等原則實施必要的反制措施。”