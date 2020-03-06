泰國列中港澳等六國為疫情嚴重地區 檢疫安排不明朗

因應武漢新型肺炎疫情，泰國昨(5日)天經「皇室公報」（Royal Gazette），中國大陸、香港、澳門、韓國、意大利及伊朗等亦個國家和地區列為「危險傳染病地區」，數量較擬議的11個大幅減少。不過，當局對來自上述區域人士入境後須否隔離，消息頗為混亂。

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昨日的「皇室公報」沒有提及從上述「危險傳染病地區」入境者須要隔離，但路透社引述泰國公共衛生部發言人Rungrueng Kitphati指出，今(6日)天起，從「危險傳染病地區」入境者須自我家居或在酒店隔離14天，每天向當局報到或由官員上門檢視。不過，泰國旅遊局其後在官網澄清，政府沒有要求旅客自我隔離。

香港旅遊業議會總幹事陳張樂怡今早表示，兩度收到消息指入境泰國的港人要接受隔離檢疫，但向泰國旅遊局求證後，對方澄清，檢疫措施只限泰國外游的返國公民，不適用於外國旅客，故此到當地的旅行團會如期出發。

另外，香港駐曼谷經濟貿易辦事處接受不同電台訪問時引述職員指，由中國、香港、澳門及南韓凌晨抵達曼谷的人士均要在特定區域辦理入境手續，並填寫健康申報表，包括申報於過去兩星期曾到過的國家及地區；但根據泰國外交部提供的信息，截止當地時間今早十時，泰國政府未有要求來自受疫情影響地區的人士接受強制隔離。辦事處現時仍須與泰國政府了解入境措施的詳情。

泰國駐港總領事館表示，目前未收到官方通報，指訊息混亂，要留待泰國外交部與衛生部聯絡，確認措施。

有香港機場旅客表明，若須隔離，會取消赴泰國之行，問題是現時情況不明；另外亦有旅客表示，因為旅行社沒有退團安排，惟有如期出發。