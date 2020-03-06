美國CNN指日本新冠病毒實際感染者或為公布數字的10倍

據CNN報道稱，截止至4日，韓國已對數萬人進行了病毒檢查，而日本僅對8111人進行了檢查。日本民間專家認為，日本政府公布的正式統計只反映了極少一部分感染病例，實際感染者可能遠超該數字。

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據朝鮮日報今天報道說，CNN指日本新冠病毒實際感染者或為公布數字的10倍。

當地時間5日，美國CNN報道稱，日本的武漢新冠（COVID-19）實際感染者可能比日本政府公布的數字要多得多。以本月4日為基準，日本的武漢新冠確診病例共計1023例，較前一天新增33例。其中包括了706例鑽石公主號郵輪的確診病例。最近一天新增病例在30多例，遠少於韓國。據CNN分析稱，日本確診病例之所以遠少於韓國，原因是日本確診檢查方針與韓國不同，檢查量本身就遠低於韓國。

據CNN稱，在日本，需體溫高於37.5攝氏度或者出現疑似肺炎癥狀持續4天以上，才能接受武漢新冠病毒檢查。另外，還需要進行四天的自我隔離以觀察癥狀。老年人和有基礎疾病的高危人群也需要進行兩天以上的觀察才能接受病毒檢查。

該報道說，基於上述原因，日本非營利團體“醫療治理研究所”所長認為，在日本未經確診的感染者數比日本政府公布的確診患者數要多得多。他分析認為，感染者數可能是官方統計的10倍，即1萬人。據一位教授主張稱，他用自己的模型進行預測的結果顯示，日本的疫情同COVID-19的發源地——中國武漢相一致。日本政府雖承認這位教授的感染者數多於確診病例的主張，但反駁稱，數量並不像他預想的那麼多。

CNN稱，據日本厚生勞動省推測，包括未確診的感染者在內，日本約有3千多名被感染者。

朝鮮日報說，此外，CNN還表示，最近日本社會譴責安倍將奧運會和外交關係擺在首位，疏忽本國防疫工作的輿論日益高漲。報道還特別提及，安倍的支持層也因政府沒有嚴格控制入境而感到不滿。