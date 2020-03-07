世衛組織老好人勸日本韓國不要吵架了

世界衛生組織（WHO）衛生緊急項目執行主任邁克爾·瑞安就日韓兩國均出台入境限制稱“並沒有好處”，強調應該集中於防止疫情擴大而不是政治性糾紛。日本與韓國互相出台限制及隔離對方旅遊入境，引發爭議。韓國與日本均是亞洲新冠肺炎疫情嚴重國家，世界多國推出入境隔離與限制措施。

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據共同社今天報道說，WHO高官要求日韓避免政治性糾紛。

世界衛生組織（WHO）衛生緊急項目執行主任邁克爾・瑞安6日，就日韓兩國鑒於新型冠狀病毒肺炎疫情擴大而出台了相互限制入境舉措表示“並沒有好處”，勸誡稱“這是圍繞限制出入境的政治性糾紛”，強調應當集中於防止疫情擴大。

瑞安表示肯定稱，日韓兩國均“大規模開展了新冠病毒對策，為挽救生命做出了出色應對”。他指出過度側重入境限制會阻礙旨在封鎖病毒的努力，敦促兩國自我剋制。

瑞安強調出入境限制措施“應當基於公共衛生上的依據，盡量控制在較短時期內”。他重申一貫主張說，在沒有對防止疫情蔓延全力以赴的情況下，不應當輕易濫用，還流露了對日韓交鋒感到困惑的樣子。

共同社說，另一方面，WHO發布了比較新冠病毒感染症與流感的信息彙總。由於二者均為呼吸道疾病並通過飛沫傳染，有效預防方式除了厲行洗手外，還應該遵守打噴嚏和咳嗽時用彎曲的手肘內側或紙巾遮擋的原則。

二者的不同點是流感的感染速度更快。流感大多由兒童傳播蔓延，但新冠病毒則是兒童感染病例少於成年人。新冠的癥狀加重概率高於流感。