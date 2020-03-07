台灣尋求有效防堵 謹慎再提法德西旅遊疫情第二級 意韓伊朗第三級警示

台灣中央流行疫情指揮中心周六宣布，台灣新冠病毒肺炎(COVID-19)今無新增病例，確診個案維持為45名，其中13名已出院，並因應歐洲疫情升級，即日起將法國、德國及西班牙旅遊疫情建議至第二級警示，民眾前往當地應加強防護。

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據路透社今天報道說，台灣新冠肺炎確診病例維持45，將法、德、西旅遊疫情升至第二級警示。

台灣指揮中心指出，因法國、德國及西班牙近期COVID-19病例快速上升，且已有數起群聚事件發生，評估已出現隱性社區傳播鏈，因此即日起提升法國、德國及西班牙旅遊疫情建議至第二級警示(Alert)。

據指揮中心指揮官陳時中說，“歐洲疫情越來越明顯，向各洲都在蔓延中。”同時他也稱，“歐洲、日本等疫情都是我們密切觀察的地區。”

因應國際肺炎疫情發展，台灣目前已將中國大陸(含港澳)、韓國、義大利、伊朗列為旅遊疫情建議第三級警告；日本、新加坡、法國、德國、西班牙列第二級警示；泰國列第一級注意。

該報道說，針對曾來台的澳洲確診音樂家一案，指揮中心表示，目前已掌握接觸者共419人(145人需居家隔離)，已采檢7人，其中2人陰性、5人檢驗中。另持續追蹤醫院感染個案34的群聚接觸者共437人，已采檢381人，其中7人陽性(案35至38及案41、42、45)、345人陰性、其餘檢驗中。

此外，疫情指揮中心表示，鑽石公主號19位返台旅客已完成14天集中檢疫，且經三次采檢均為陰性，於今日解除隔離。

指揮中心統計，台灣周五新增382例COVID-19相關通報，截至目前累計13,555例(含13,095例排除)，其中45例確診，分別為25例本土病例及20例境外移入。確診個案中，1名死亡、15名解除隔離(其中13名已出院)、其餘個案病況穩定，持續住院隔離中。