MH370案6周年祭 世界最大航空謎團仍悲哭無解

今天3月8日是馬航MH370航班從吉隆坡飛往中國北京途中，從雷達上消失6周年，至今這起事故依舊是航空界最大謎團。

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據光華網今天報道說，難忘308！雷達上消失6周年，MH370謎團未解。在班機失聯後，多國聯合展開大規模搜救行動，甚至動用最先進海底設備，依舊無法掌握證據拼湊成完整拼圖。

據該報道說，儘管在非洲西海岸海域附近的印度洋發現一些機翼和機身殘骸，對於飛機為何偏離原本航線存有很多的疑問，而機上239人的親人也一直痛苦地等待謎團揭曉。對於今年初傳出將啟動新一輪搜尋行動，吉隆坡大學飛行專家莫哈末哈里敦教授向《馬新社》說，恢復任何搜尋行動必須依據可靠的新線索，而目前為止，這些線索依舊不存在。據莫哈末哈里敦說，“我們必須制定搜尋策略，而不是沉湎（情感上）及參與徒勞無功的尋找。我們不應該創造假希望，這將對至親帶來更多的不滿。”

航空調查員阿都拉瑪認為，我國交通部有權在沒有新證據下，不展開搜尋行動。據他建議，在目前情況下，我國外交部可以與馬達加斯加、留尼旺及西南非國家合作，要求有關國家通知當地沿海地區執法單位，留意任何可能屬於飛機殘骸物件。阿都拉瑪說，“這可能有助於縮小客機的最終位置。”

該報道稱，此外，地緣戰略學家阿茲米哈山指出，任何搜尋活動是昂貴的，因此需要可靠的新線索，確保重啟搜尋行動是合理的。據阿茲米哈山說，“最近傳出的新線索主要是根據不同的洋流模型，但之前已經使用過了。”

據該報道指出，簡而言之，在沒有新線索情況下，MH370事件依舊是世界最大航空謎團。