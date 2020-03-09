日本發動中韓入境限制 機場門可羅雀

3月9日，日本正式實行內閣會議3月6日通過的措施，即對於來自中國、韓國的入境者（包括香港和澳門），不管是否感染，都要求在住宿設施和醫療設施等處觀察2周時間。並呼籲他們要不利用國內公共交通設施。此措施從3月9日起實施到3月底。

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同時日本停止了已發中韓兩國的簽證的效力，從3月9日至本月結束，面向中韓發放的各種簽證效力停止，原為免簽對像的韓國、香港及澳門，也從同日起取消90天免簽待遇的優惠。

3月9日以後，中韓來日的機場也限定在大阪國際機場和成田國際機場。

這一措施使日本各機場門可羅雀，空空蕩蕩。如福岡機場國際線中國航線和韓國航線佔70%，由於入境限制，連接中韓航線的航班已經全部中止。

韓國採取對抗措施，9日開始加強了對日本人入境限制，韓國仁川機場來日本的旅客幾乎絕跡，前往日本的飛機的乘客大月10人左右，從日本出發的飛機也幾乎是空席。

9日早晨，成田國際機場和關西國際機場從首爾到達日本的乘客分別為8人與3人。

而據日本NHK電視台根據各地自治體和厚生勞動省的消息，9日，日本增加15名感染者，到9日下午3點，在日本感染人數為495人，此外郵輪鑽石公主號的乘客乘務員696人，乘包機回國的人為14人，共計1205人。