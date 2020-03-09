朝鮮發射多枚飛行器或含多管火箭炮 一周內二度試射武器

據韓聯社報道，韓國聯合參謀本部周一表示，朝鮮當天發射3枚不同類型的近程飛行器，飛行距離約200公里，高度約50千米。3枚飛行器的彈道特點相同，或包括超大型多管火箭炮。據悉，這也是朝方在過去一周內進行的第二次武器試驗。

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韓國軍方人士介紹稱，當天所射的3枚與朝鮮2日發射的導彈參數和特點相似，由此推測其中包括其他類型多管火箭炮的部分武器系統。第一枚和第二枚發射間隔20秒，與2日發射時相同，第二和第三枚發射間隔達1分鐘。韓國軍方據此推測這三枚是超大型多管火箭炮。從其探測到的情況來看，朝鮮有可能連發3枚，但是發射間隔不均，可能是性能還不夠完善。韓軍方分析稱，朝鮮此次發射也是為了提高武器系統的準確度。就平壤方面的這一最新軍事行為，韓國總統府青瓦台回應稱，朝方的舉動無助實現朝鮮半島和平的努力。日本首相安倍晉三亦表示，飛行物懷疑是彈道導彈，威脅日本及地區的和平與安全。日本政府稱，今次朝方發射的飛行物飛行約100至200公里，推測已落入日本專屬經濟區外的日本海。安倍晉三說，現階段確認飛機及船舶未有損失，日本政府召開國家安全保障會議，商討應對措施。

事實上，本月2日，韓國軍方也曾報告稱，朝鮮向朝鮮半島東部海域發射兩枚“不明發射體”。而據朝鮮中央通訊社一天後報道，朝鮮最高領導人金正恩2日視察了朝鮮人民軍前線遠程炮兵部隊火力打擊訓練場。根據朝鮮官方媒體後來發布的照片顯示，朝鮮發射了所謂的“超大型多管火箭炮”。這是一種新型武器，旨在打擊遠離朝鮮邊境的韓美軍事基地。對此, 韓國官員上周指責朝鮮加劇了軍事緊張局勢。針對朝方周一進行的新一輪武器試射行為， 韓國總統文在寅的辦公室指出，這是一次“大規模”的軍事演習。此外，受新冠肺炎疫情影響的擔憂，朝鮮據報安排駐當地部分外國使節和外國人離境。英國駐朝鮮大使克魯克斯最新在推特介紹稱，駐平壤的德國大使館及法國辦事處暫時關閉，但英國使館會維持開放。

對此，法國外交部曾在上周證實，由於朝鮮政府自一月底開始，採取嚴厲的防疫措施，法國駐平壤辦事處的運作受到嚴重影響，決定暫時關閉。另據美聯社報道，朝鮮為此安排了一班特別航班，接載數十名相信是外交人員及家屬，由平壤前往俄羅斯遠東海參崴。一批外國人及兒童在平壤國際機場排隊，似乎等候登機，大部分人戴上口罩，有身穿白色保護衣物的人員，為所有人量度體溫。報道又稱，海參崴國際機場的網站顯示，高麗航空一班客機，在當地早上10時許抵達。