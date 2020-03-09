逾百國家和地區受新冠疫情影響 日本或宣布全國進入緊急狀態

根據世衛組織最新報告指出，目前，中國以外全球受新冠肺炎疫情影響的國家和地區數量已破百。另自東京方面最新消息顯示，日本政府正計畫是否因應新冠肺炎疫情，而宣布全國進入緊急狀態。

廣告 繼續瀏覽後續

世衛組織介紹稱，截至歐洲中部時間3月8日10時，中國境外新冠肺炎確診病例數達到24727例，死亡484例。此外，中國以外全球受疫情影響的國家和地區數量已達101個。其中包括保加利亞、哥斯達黎加和馬爾代夫在內的8個國家和地區首次報告確診病例。相較一日前，中國以外確診病例增加3610例，達到24727例；死亡病例較前一日增加71例，達到484例。

作為此次疫情的重災區之一，日本現已有千宗新冠肺炎確診個案，一共14人死亡，首相安倍晉三則被批評在過去一段時間中應對疫情不力。對此，據共同社報道，日本最快會在明日通過內閣會議，有史以來首次將應對疫情的工作定為“歷史性緊急事態”。

安倍還在參議院預算委員會上表示，在“緊急事態”下，民眾私人權利或會有所限制，期望在減低疫情的同時，將對國民生活的影響控制至最少。另外，安倍亦將最快明日公布應對國內疫情第二輪的緊急政策。

同樣在當天，韓國政府公布國內新增96宗新冠肺炎確診病例，累計7478宗，已有51人死亡。對此，韓國總統文在寅表示，新增確診病例數目呈下降趨勢，但切忌樂觀，大邱、慶尚北道等多個地區仍然發生零星的小規模集體感染，可能引發大規模集體感染，不可放鬆。此外，韓國政府預計從明日起，將由以往每日兩次通報疫情情況，改為每天上午通報一次。

另據美國有線電視新聞網3月9日報道，根據美國疾病控制和預防中心、各州和地方衛生機構的統計，美國新冠肺炎確診病例已達550例，21人死亡。而在大西洋彼岸，當地時間3月9日凌晨，意大利緊急民防部、新冠肺炎疫情新聞中心通報，截至9日零時，意大利新冠肺炎確診病例增至7424例，單日新增患者1412人，新增死亡病例133例，累計366名患者不治。目前，新冠肺炎疫情已從8日的93座城市，蔓延至意大利的97座城市。