文在寅親中政策招惹國內不滿145萬韓人聯署要求彈劾

已經有145萬韓人聯署要求彈劾總統文在寅，原因是他的親中政策導致南韓目前應付疫情呈現左支右絀的窘境。根據外交政策（Foreign Policy）雜誌網站消息，武漢爆發的新冠狀病毒目前在南韓肆虐，人民為了搶購口罩和其他生活物資而疲於奔命，他們毫不諱言將責任歸咎於文在寅的政策，特別是他為了修補與北京的關係，在中國爆發病毒的初期還向武漢送出價值500萬美元的醫療儀器，當中包括200萬個面罩以及100萬個醫療口罩。但現在已經有傳媒反問：“為什麼我們沒有足夠的口罩？”他們都將責任歸咎於隔鄰的中國。

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外交雜誌的報道指出，這是文在寅其中一個出了紕漏的政策，他急於為了修補中韓關係反而導致如今南韓普遍瀰漫一篇反中情緒，而且還為雙邊關係埋下互不信任的種子。

報道指出，已經有145萬南韓人民聯署要求彈劾文在寅。彈劾書的內容指出：“文在寅總統應對新冠狀病毒的政策顯示，他更像是個中國的主席而不是大韓民國的總統。在韓國，口罩的價格已經飆升超過10倍，簡直是一罩難求。”彈劾書最後指出：“我們簡直難以相信文在寅是韓國的總統，我要求進行彈劾。”

報道引述世宗研究所中國研究中心主任李相賢說：“文在寅的親中政策，我認為，只會弄巧反拙，在南韓製造了反華情緒。”

李相賢指出，文在寅的初衷或許是好的，就算充滿政治動機。中國疫情開始時，他支持中國，並沒有禁止來自中國的旅客入境，並向中國送出物資等。南韓下個月將舉行國會選舉，文在寅知道如果中國主席習近平如期訪問南韓，將會對他的政黨是一大鼓舞，也顯示中韓關係已回復正常。

李說：“習近平訪問南韓等同正式宣示兩個因為薩德（THAAD）飛彈防衛系統所引發的外交紛爭，已經正式落幕。”南韓同意美國在韓國領土上設立足可窺視中國領土內飛彈部署的薩德系統，導致兩國關係陷入低潮。

但一場疫情的爆發，卻打亂了文在寅的如意算盤。現在南韓不但對中國充滿了不信任感，更壞的是，有些中國地區甚至還對南韓人民實施旅遊限制。南韓已經因為武漢爆發的COVID-19病毒導致53人喪命。

南韓也同樣視中國人為危險人物。目前，只有來自湖北的旅客才被禁止進入南韓，但南韓的報紙和人民已經發起聯署（目前已有76萬人）要求禁止所有中國旅客入境。

報道引述一名65歲的韓國人說：“中國是我們的敵人，我們痛恨每一個共產黨。”這名韓國人3月9日在首爾大學區參加一次反政府遊行。他說：“我們反對文在寅每一個政治行為，我們的憤怒已經到達頂點。”