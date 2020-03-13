新冠肺炎 伊朗最高領袖指控新冠肺炎疑是生物戰攻擊

伊朗最高領袖哈梅內伊昨天表示，境內爆發的武漢肺炎疫情可能是生物武器攻擊其中一環。他要求武裝部隊建立一處“衛生與治療本部”。不過哈梅內伊沒有指名道姓。中國官方公開指控是美國可能將新冠肺炎病毒帶進中國武漢。

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據中央社今天報道說，伊朗最高領袖指新冠肺炎可能是生物攻擊。

伊朗最高領袖哈梅內伊昨天表示，境內爆發的武漢肺炎疫情可能是生物武器攻擊其中一環。他要求武裝部隊建立一處“衛生與治療本部”。伊朗國營英語電視台新聞電視台（Press TV）報導，哈梅內伊（Ali Hosseini Khamenei）昨天對武裝部隊參謀總長巴奎里（Mohammad Baqeri）頒布的法令中提到：“因為有若干證據顯示，事件可能是‘生物攻擊’，這項措施也可以作為某種增強國力的生化防衛演習。”

哈梅內伊在這項法令中強調，為防範俗稱武漢肺炎的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）進一步擴散，建立一處“衛生與治療本部”（health and treatment headquarters）有其必要。官方伊朗通訊社（IRNA）網站上的疫情分布圖顯示，截至12日，全境累計有1萬75例確診病例、429死，其中以德黑蘭省有2673起確診病例最多，馬贊德蘭省（Mazandaran）、科姆省（Qom）、伊斯法罕省（Isfahan）、吉蘭省（Gilan）、中央省（Markazi）分別有997、846、792、613、535例。

該報道引述IRNA今天說，外交部發言人穆沙維（Abbas Mousavi）在推文中強調，伊朗擁有舉世最高明、最有效率、最有勇氣的醫護人員，“不需要美國醫生”。他要求美國停下“經濟和醫學恐怖主義”，讓伊朗的醫護人員和伊朗人可以取得藥品與醫療設備。他說，虛偽的同情和令人作嘔的吹噓就不必了。穆沙維還建議美方說：“附帶一提，也請注意美國人民！”

美國總統特朗普12日在白宮接待愛爾蘭總理瓦拉德卡（Leo Varadkar）時提到，美國擁有舉世最好的醫生，已經向伊朗提出願意協助。IRNA在消息中指出，伊朗早已採取諸多措施防範疫情擴散，包括學校和大學停課、取消文化和宗教聚會等，並且經常對公共場所進行消毒。

伊朗央行總裁赫瑪提（Abdolnaser Hemmati）於12日表示，已經要求國際貨幣基金（IMF）對伊朗緊急融資50億美元，協助對抗新冠肺炎。