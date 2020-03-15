據路透社報道，新冠病毒肺炎在伊朗已經造成724人死亡。伊朗衛生部一位官員表示，在過去的二十四小時內，伊朗境內新增新冠肺炎確診病例1209例，新增死亡病例113人，累計死亡病例724人。

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到目前為止，伊朗新冠病毒肺炎累計確診病例13938例。伊朗衛生部發言人表示，已經有4590治癒病例。此前，伊朗衛生部副部長阿里雷紮·雷西在伊朗國家動員計畫數據收集中心表示，14日當天，疫情排查小組完成了對1615000人的情況排查。

據報道，為應對新冠肺炎疫情的快速發展，伊朗啟動國家動員計畫，根據該計畫，30萬個疫情排查小組將從疫情嚴重的地區開始，根據民眾的個人信息進行逐一問詢。