新冠肺炎 台灣新增6例 均為境外移入

台灣中央流行疫情指揮中心周日表示，台灣新增六例新冠病毒肺炎(COVID-19)確診個案，均為境外移入，累計確診增至59名。案54為北部30多歲男性，2月28日至3月1日曾至泰國旅遊，返回後又於3月5日至8日與一名友人至日本北海道，返台後於11日出現流鼻水癥狀，12日因全身倦怠及頭痛等癥狀就醫並采檢通報，於今日確診，目前收治負壓隔離病房。已初步掌握同住、職場及就醫相關接觸者共31人，其他接觸者持續追蹤中。

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據路透社今天報道說，台灣新增六例新冠肺炎確診個案至59例，均為境外移入。據台灣中央流行疫情指揮中心稱，案55為北部50多歲男性，3月3日至12日參加埃及團體旅遊，3月12日返回後因全身倦怠與肌肉酸痛就醫，經檢測有發燒情形，由醫院采檢通報，於今日確診，目前收治負壓隔離病房。已初步掌握同團團員及就醫等相關接觸者共33人，其他接觸者持續追蹤中。

案56及57分別為北部40多歲男性及北部70歲女性，為3月4日一起至土耳其旅行之團員(曾於杜拜轉機)，皆於13日返台。案56於3月8日至12日出現身體不適，13日入境後因喉嚨癢、腹瀉、自覺發熱等癥狀就醫，經醫院采檢後通報，於今日確診；案57於13日返回後因發燒就醫，於今日確診；已初步掌握該二例確定個案同團團員及同住家人等接觸者共19人，其他接觸者持續追蹤中。

報道引據指揮中心表示，案58為北部20多歲女性，今年1月至西班牙就學，3月12日曾出現體溫偏高，13日返台時，經發燒篩檢站采檢送驗，今日確診，目前收治負壓隔離病房。已初步掌握同住接觸者共5人，其他接觸者持續追蹤中。

案59為北部10多歲男性，1月與家人同游希臘，3月5日返台，12日出現喉嚨痛情形、13日因咳嗽、流鼻水及頭痛等癥狀就醫，今日確診。已掌握相關接觸者16人，其餘接觸者持續追蹤中。

指揮中心指出，昨(14)日新增383例相關通報，截至目前累計16,911例(含16,464例排除)，其中59例確診(今日新增案54至59)，分別為境外移入32例及本土27例。確診個案中，維持一名死亡、20名解除隔離，其餘個案病況穩定，持續住院隔離中。

路透社說，台灣指揮中心並自即日起提升埃及旅遊疫情建議至第二級:警示(Alert)，提醒民眾至當地應採取加強防護措施。另自17日起，歐洲申根國家(法國、德國、西班牙、葡萄牙、奧地利、荷蘭、比利時、盧森堡、丹麥、芬蘭、瑞典、斯洛伐克、斯洛維尼亞、波蘭、捷克、匈牙利、希臘、馬爾他、愛沙尼亞、拉脫維亞、立陶宛、冰島、挪威、瑞士及列支敦斯登)及與申根區自由流動的英國、愛爾蘭共27國及迪拜(迪拜含轉機)旅遊疫情建議提升至第三級，台灣時間自3月14日14時以後登機返台者，列入居家檢疫14天。