江啟臣密會韓國瑜 推國民黨挺韓大動作

高雄市長韓國瑜15日與新任國民黨主席江啟臣會面，雙方就近期民眾關心的議題及黨務交換意見。經1小時的闢室會談後，韓國瑜提出，希望立院黨團大力協助高雄，江啟臣也表示會力挺高雄市府，雙方都有共識要攜手合作。江啟臣當選後確定國民黨全力拯救韓國瑜於罷韓困境的政策。

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據上報今天報道說，罷韓危機，江韓會閉門會談1小時，江啟臣喊話：全黨團結挺韓。消息說，高雄市長韓國瑜在15日與新任國民黨主席江啟臣進行1小時的閉門會談。

據高雄市新聞局新聞稿指出，韓國瑜與江啟臣在防疫措施、市政內容、政策合作、黨務再造等議題方面有共識要一起攜手合作。韓國瑜也對江啟臣有信心，並祝福江啟臣任重道遠，為國民黨開創新局、大步向前。

據韓國瑜表示，他與江啟臣理念方向一致，也會全力支持江啟臣對黨務改革的理念，尤其是現代化與數位化的改造工程，他認為江啟臣有能力帶領新民意的國民黨，讓國民黨成為一個符合民意期待的政黨。

該報道說，韓國瑜也向江啟臣透露，高雄市過去建設落後其他五都太多，特別拜託江啟臣與立院黨團能協調中央爭取更多資源導入高雄市，在經費補助方面能夠給予高雄市大力支持，讓高雄市可以逐步擺脫沉重的財政負債，市政建設與市民福祉也可大步向前。

據江啟臣提到，韓國瑜這一年多來的市政成績民眾都有目共睹，市府團隊也日以繼夜推動市政工作，讓高雄市的基礎建設進步非常大。因此有心人士不應為了政治利益、選舉恩怨對韓國瑜刻意抹黑或貼標籤，造成市民彼此對立。他也呼籲全黨要團結一致挺韓，讓韓國瑜有更多機會服務市民。