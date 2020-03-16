北京要自外入境者自掏隔離費 韓國不高興表抗議

韓國駐華大使張夏成16日表示，已發送公文抗議北京市人民政府決定讓境外進京人員自費集中隔離一事，並要求允許常住北京人員居家隔離。評論指中國與韓國近期關係緩和中或又添插曲。

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據韓聯社今天透露，韓駐華大使抗議北京市要求境外進京者自費隔離。

張夏成當天對韓國駐京記者團表示，由於北京此舉面向全球，而不只針對韓日等特定國家，目前的僵局恐難輕易緩解，大使館方面正在與其他國家使館保持密切溝通。張夏成表示，如果韓國公民被迫定點隔離，使館將積極援助食品、生活必需品等物資。據張夏成說，前日下午和晚間飛抵北京的旅客接受了極其嚴格的檢疫程序，直到晚上12點多才離開機場，險些被集中隔離，幸得使館應急小組及時採取居家隔離措施。

該報道說，外交消息人士披露，迄今為止還沒有造訪中國的韓國人被確診的病例，也沒聽說有入境中國的外籍人員確診感染新冠病毒，已經請求北京市承擔定點隔離費用。