台灣疫情緩升 新增8確診 均境外移入

台灣中央流行疫情指揮中心周一表示，台灣新增八例新冠病毒肺炎(COVID-19)確診個案，均為境外移入，累計確診增至67名。案60為中部20多歲女性，2月9日至3月11日獨自赴意大利、希臘、德國旅遊，12日入境，14日出現發燒、畏寒及倦怠就醫，經通報檢驗，於今日確診。

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據路透社今天報道說，台灣新增八例新冠肺炎確診個案至67例，均為境外移入。

據官方消息，案60自述3月5日至9日在德國入住的青年旅館中，同房旅客狂咳不止，由於兩人共用衛浴且未戴口罩，研判案60遭該名旅客感染的可能性較高。已初步掌握接觸者共11人，其他接觸者持續追蹤中。

指揮中心稱，案61為南部50多歲女性，3月5日至14日與另一名家人參加奧地利、捷克團體旅遊，14日入境時因發燒被檢疫站攔檢送驗，於今日確診，目前收治負壓隔離病房。已初步掌握接觸者共20人(含同團領隊及團員共18人)，其中案61同行家人於3月15日出現發燒癥狀，已通報送驗並收治負壓隔離病房，將持續追蹤其他接觸者。

案62為北部60多歲女性，3月7日至14日與另一名家人至菲律賓探親，12日於菲律賓當地出現發燒、咳嗽、肌肉酸痛、後眼窩痛癥狀，14日入境後由家人送至醫院就醫並采檢送驗，於今日確診。案62同住家人(兩人，含同行者)均無疑似癥狀，其他接觸者持續追蹤中；另案62於菲律賓期間曾與來自美國的家人接觸(已於3月14日返回美國)，該名家人亦於3月12日出現咳嗽癥狀，3月16日已於美國當地采檢。

指揮中心表示，案63為北部50多歲男性，為昨日公布案55於3月3日至12日至埃及旅遊之同團團員，案63於3月13日晚間因咳嗽有痰、流鼻水、寒顫等癥狀至醫院就醫後通報送驗，於今日確診。依案55及案63發病日研判，為一起境外旅遊群聚事件。本群聚截至目前已掌握接觸者共98人，除案63確診外，其餘接觸者尚無疑似癥狀，將持續追蹤其他接觸者。

案64為北部20多歲男性，去(2019)年8月底至西班牙就學，由於就讀學校有確診個案，故與就讀同校的家人及同學一同返國，於3月12日入境。案64於14日出現畏寒、流鼻水及眼睛癢癥狀，15日至醫院就醫並采檢通報，於今日確診。案64與昨日公布案58為同校同系所學生，雖互不認識，但由於該校先前已出現確診病例並且停課，研判兩人於校園群聚感染的機會較大。截至目前已掌握接觸者共55人，將持續追蹤其他接觸者。

指揮中心指出，案65至67為南部2名50多歲女性及1名60多歲男性，3月4日至13日土耳其(與案56、57同團)，分別於3月14日、15日發病，3月15日晚間由衛生單位通知前往醫院采檢通報，於今日確診；該旅行團群聚截至目前共計五人確診，接觸者持續追蹤中。

據台灣指揮中心表示，昨(15)日新增309例相關通報，截至目前累計17,219例(含16,805例排除)，其中67例確診(今日新增案60至67)，分別為37例境外移入及27例本土病例。確診個案中維持一名死亡，22名解除隔離、其餘個案病況穩定，持續住院隔離中。指揮中心稱，自17日零時起，新增將東歐13國、中東15國與一地區、北非五國及中亞九國，提升至第三級：警告(Warning)，國人應避免至當地所有非必要旅遊。