印度有人法院提告習近平 指陰謀傳播武漢病毒消滅人類罪

印度多家媒體今天報道，印度維權人士歐吉哈昨天向比哈省地方法院控告中國國家主席習近平和中國駐印度大使孫衛東，指控他們陰謀策畫傳播武漢肺炎病毒。印度當地由於疫情帶來不便和恐慌，一些城市或社區曾傳出東亞面孔人士被誤認為中國人而遭到盤問。美國昨天傳有人庭控中國擴散新冠病毒罪。中國官方回應是惡人先告狀。

廣告 繼續瀏覽後續

據中央社今天報道說，印度維權人士控告習近平，陰謀傳播武漢新冠肺炎病毒。

據“新印度快報”（New Indian Express）等媒體今天說，歐吉哈（Sudhir Kumar Ojha）是比哈省（Bihar）墨沙發坡縣（Muzaffarpur）維權人士，他向地區法院提出控告後，案件將由分區地方法院於24日進一步審訊。歐吉哈在訴狀中指控，習近平和孫衛東等人策畫了一起陰謀，透過傳播2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）消滅人類。

該報道說，印度1月30日確診首名武漢肺炎病例後，初期維持3個確診病例，均已痊癒出院；但最近3周，來自歐洲、中東的旅客把病毒帶入印度，每天都有新增確診病例，到今天上午9時，根據印度衛生與家庭福利部官方統計，累計確診病例達125例。

由於疫情不斷擴大，印度中央政府日前宣布所有外國人和印度海外公民持有的入境簽證全部暫時中止，多個省市政府宣布禁止大型集會及宗教活動，關閉學校、電影院、酒吧、夜店等娛樂場所，許多有確診病例的城市，人們也開始擔憂，雖然街上仍少有人戴口罩，但已有少數人搶購口罩和物資。

該報道稱，由於疫情帶來不便和恐慌，一些城市或社區曾傳出東亞面孔人士被誤認為中國人而遭到盤問，甚或遇到當地人對他們大喊：“中國人是病毒，滾回去！”