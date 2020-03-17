王志軍：中國疫苗開始招募受試者 不會慢於國外

3月17日下午，在中國國務院聯防聯控機制召開的新聞發布會上，中國工程院院士王軍志分享了一個重要進展：中國新冠病毒疫苗科研團隊已開始招募受試者。據科學網報道，中國工程院院士王軍志表示，“我國已有（疫苗）研發進展比較快的單位，向國家藥監局滾動遞交臨床試驗申請材料，並且已經開展臨床試驗方案論證、招募志願者等相關工作。待國家藥監局按照有關法律法規審批後，開始臨床試驗。”

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王志軍表示：“應該說，我國新冠疫苗研發進展目前總體上處於國際先進行列，不會慢於國外。”

當下，各國競相發力疫苗研製。就在昨天（3月16日），美國國立衛生研究院（NIH）在西雅圖開始了首例預防新型冠狀病毒疫苗的臨床試驗。一名育有兩個孩子的女子成為首個注射新冠病毒疫苗的健康人。

該疫苗項目的發起者是NIH和美國生物科技公司Moderna。這種疫苗屬於核酸疫苗的一種——mRNA疫苗，不以減毒或滅活病毒為基礎，因此不會存在引發接種者感染的風險。

以下為國務院聯防聯控機制新聞發布會上傳出的關於國內疫苗研發的最新消息：

中國5大技術方向疫苗進展順利

王志軍說，疫情初始我國就成立科研攻關組，第一時間就把疫苗研發納入到五大攻關方向，予以定向優先支持。緊緊抓住滅活疫苗、基因工程重組亞單位疫苗、腺病毒載體疫苗、減毒流感病毒載體疫苗和核酸疫苗5條技術方向，遴選8個優勢團隊全力推進疫苗研發。

目前5大技術方向疫苗都總體進展順利，第一批確定的9項任務都已完成臨床前研究（也就是動物的有效性、安全性研究）的大部分工作。大部分研發團隊4月份都能完成臨床前研究，並逐步啟動臨床試驗，有的團隊進展更快。

預計4月底完成流感病毒載體疫苗的臨床前研究。