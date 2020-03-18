台灣宣布明起「鎖國」非中華民國籍旅客一律限制入境

繼歐盟宣布實施「外部邊境禁令」，台灣官方今天也宣布，因為國際疫情升溫，境外移入個案連日暴增，從19日凌晨起，非中華民國國籍旅客一律限制入境，所有入境台灣者一律居家檢疫14天。

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這項嚴格措施被台灣媒體稱為「鎖國」。但指揮中心否認「鎖國」的說法，強調凡是必要的就不會禁止。台灣今天單日新增23個確診案例，再度創下新高，絕大多數是境外移入，確診的總數達100個。

疫情指揮中心透露，台灣今天之所以緊急限制外籍人士來台，和一位法國人有關。這位法國人03月12日從法國來到台灣，在機場檢疫時沒有被攔下，之後由台灣的朋友陪伴他旅遊，結果在行程當中出現疑似癥狀，3月16日就醫采檢確診，已經住進醫院的負壓隔離病房，成為台灣的第83個確診病例。也因為他的確診，台灣今天緊急宣布，全面限制外籍人士來台。

另外全球也開始全面啟動「鎖國」政策圍堵疫情。歐盟實施邊境禁令，未來30天禁止外籍人士在非必要情況下進入歐盟，是首次對外大規模關閉歐洲外部邊境。菲律賓也宣布暫時關閉股市、債市和彙市，成為全球第一個因為疫情而關掉金融市場的國家。

此外，全球已實施境內「全國封鎖」的包括意大利和西班牙；至於對境外實施封鎖，禁止外國人入境的國家則包括以色列、加拿大、俄羅斯、和台灣；境內境外都封鎖的國家包括法國、德國、捷克、馬來西亞。