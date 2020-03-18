國際奧委會發表聲明確認東京奧運會如期舉行

國際奧委會（IOC）日本時間17日夜召開臨時執委會會議以及與各國際單項體育聯合會（IF）的聯席視頻會議，再次確認了東京奧運會和殘奧會如期舉辦的方針。

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國際奧委會發表聲明稱：“雖然新冠病毒對準備工作產生了影響，但是舉行東京奧運會的立場沒有改變”。聲明指出：“在距離奧運會開幕還有四個月時間，目前沒有必要在此階段做出重大決定；並且，此刻的任何猜測都可能會適得其反。”

聲明指出：我們將繼續以負責任的態度行事，並就2020年東京奧運會的舉辦首要原則達成共識：

1.保護所有參與者的健康，為遏制病毒儘力。

2. 維護運動員和奧林匹克運動的利益。

針對參賽選手還有43%沒有決定下來的現實，國際奧委會指出：今後如果預選無法進行，將以選手在世界上的排行旁和過去的成績為基礎選拔參賽選手。

對於這一決定日本表示歡迎。日本官房長官菅義偉在18日的記者會上表示：對昨天國際奧委會的聲明表示歡迎，政府為了把這次盛會辦成讓運動員和觀眾都得以安心的大會，將與國際奧委會和東京奧運會組織委員會及東京都緊密合作，切實推進準備工作。

東京都知事小池百合子：“如果說已經決定下來了，國際奧委會一直是這樣決定的，國際奧委會將和東京奧運會組織委員會及東京都繼續合作。”“中止和無觀眾是不可能的。”

在17日的視頻會議上，各國際單項體育聯合會對於7月24日召開東京奧運會沒有提出延期和中止的要求，但是由於世界各國新冠流行，封城和限制移動及外出的舉動不斷，各國運動員對如期舉行紛紛提出異議。