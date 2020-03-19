財務省自殺職員妻子狀告政府 動搖安倍政權

圍繞曾與安倍首相及夫人關係密切的“森友學園”買收國有土地的問題，遭上司強迫篡改公用文件後自殺的原財務省職員的妻子，3月18日在大阪地方法院狀告日本政府和原理財局長佐川宣壽，要求賠償總計約1.1億日元（約合人民幣724萬元）的賠償金。該職員有關此事的遺書也初次公開。

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該職員是2018年3月7日自殺的近畿財務局上席國有財產管理官赤木俊夫（當時54歲）。森友學園2016年年6月以1.34億日元向大阪府豐中市購買8770平方公尺的國有土地，僅約市價的14%。森友計畫用該地蓋“瑞穗之國紀念小學”，準備2017年4月開學，並請安倍夫人安倍昭惠擔任榮譽校長。

在這個問題上，安倍夫婦誠實性也受到了極大的質疑。安倍曾在2017年2月21日的國會上稱：“如果我和我的夫人(與‘低價購地’)有關的話，我將立即辭去首相及國會議員的職務。”

據訴狀等顯示，時任財務省理財局長的佐川宣壽在首相安倍晉三國會答辯後的2017年2至3月，向部下發出了“全部修改給在野黨出示資料時可能被理解為優待森友學園的部分”的指示。

被命令篡改文書的赤木原本對此很抗拒，但結果還是被迫參與了刪去顯示首相夫人安倍昭惠和政治家參與部分等篡改工作，他於2017年7月患上抑鬱症停職。大阪地方檢察廳特搜部開始搜查此事件後，他感到自己為此事背黑鍋，其病症迅速惡化，他在手記上寫道：篡改都是佐川所下達的指示，並於2018年3月7日自殺。

赤木的妻子將政府和佐川宣壽告上法庭，使平息了幾年的與安倍首相及其妻子有牽連的森友學園及其關事件再次浮出水面，動搖着安倍政權。