台美聯合聲明指病毒源自武漢新華社批媚美禍台吳釗燮稱不必諂媚中國

台灣外交部長吳釗燮昨天宣布台美發表「防疫夥伴關係聯合聲明」，雙方將在疫苗、藥品研發等各方面展開合作，台灣還將提供口罩給美國。這個消息引發新華社抨擊民進黨當局「散播政治病毒」、「媚美禍台」。吳釗燮今天在立法院響應表示，他的工作範圍不在諂媚中國。

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台灣外交部和美國在台協會18日發表「防疫夥伴關係聯合聲明」，第一段就刻意強調病毒來自武漢，聲明中說「為共同對抗源自中國武漢的新冠肺炎病毒，台美雙方將進一步強化台美咨商與合作機制，分享最佳做法，合作對抗疫情。」

接着再提到合作項目包括：快篩檢驗試劑的研發、疫苗和藥品的研究與生產、舉行科學家與專家的聯合會議等。吳釗燮更提到，美國將為台灣保留 30 萬件防護衣原料，台灣未來也將每周提供 10 萬枚口罩給美國。

新華社19日表文章說，新冠肺炎在全球肆虐之際，一些美國政客借疫情煽動歧視，攻擊大陸，無非是為他們應對不力推卸責任。而民進黨當局吳釗燮們卻津津有味地拾其牙慧，刻意使用帶有歧視性意涵的字眼，大肆散布攻擊大陸的「政治病毒」，再次暴露了他們為「藉疫抗中」、「以疫謀獨」而甘當美國棋子的險惡用心。

文章批評，台灣防疫出現了「只防大陸、不防歐美」的政治化操作。在美國新冠肺炎疫情爆發後，民進黨當局遲遲未向台灣民眾說明真相，僅對美國部分地區發出「旅遊第二級警示」。在台灣境外輸入病例不斷增多的情況下，仍不限制美台之間的人員流動。直到台灣病例大幅增長，顯然有病例表明是從美國輸入，仍對自美入境人員僅要求「自主健康管理」，不實行普遍檢測。

文章說，民進黨當局的「媚美」行為造成台灣防疫破口，受害的卻是台灣民眾。在台灣民眾仍處於每周只能買3片口罩的尷尬境地下，民進黨當局卻慷慨表態「將每周向美國提供10萬片口罩」。文章說，這一切，應該有吳釗燮們的功勞吧！難道這就是民進黨當局的「超前部署」和「民主防疫」嗎？難道靠這些口號就能漂白「媚美禍台」的污點嗎？

對此，吳釗燮 20 日列席立法院會施政總質詢時受訪表示，外交部長的工作範圍不在諂媚中國。他說：「(原音)大家都知道我是外交部長，外交部的工作就是希望促進台灣與其他國家的友誼關係，能夠讓關係越來越好，我的工作範圍不在諂媚中國。」

另台灣新冠肺炎確診案例再創單日新高，今天新增27個病例，其中24例是境外移入，總數達到135例，累積已有兩人死亡。

法廣特約記者陳民峰台北報導