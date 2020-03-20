日中韓外長就新冠對策舉行視頻會議

日本時間20日午前，日本外相茂木敏充、中國國務委員兼外長王毅、韓國外長康京和舉行了約1小時10分鐘的視頻會議。此次會議是應中方的倡議舉行的。

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三外長就在三國流行的新型冠狀病毒問題展開了討論。三方一致認為採取邊境的嚴格管理是必要的。

茂木敏充指出：適當的邊境政策不僅在國內的衛生保健政策方面很有意義，對於防止感染向國外擴大也是很有意義的。

王毅表示，感謝韓方和日方積極響應中方倡議，以視頻方式共同舉行新冠肺炎問題三國特別外長會議，這體現了我們在重大挑戰面前團結協作、共克時艱的堅定決心，展示了我們攜手戰勝疫情、致力於維護正常交往合作的積極意願。

康京和指出：為了減少由於新型冠狀病毒感染症帶來的三國間交流的萎縮給經濟帶來的不良影響，三國有必要對此進行共同的對應。

三方同意尋求都能接受的辦法，努力維護與經貿合作相關的必要的人員往來，穩定三國產業鏈、供應鏈。

三方還同意在開發治療藥物和疫苗方面互通信息。。三方還同意，為了使疫情早日收縮，將儘管召開三國的衛生部長會議。

有關東京奧運會和殘奧會，茂木指出：作為人類戰勝冠狀病毒的證據，希望以完美的形態舉行。

茂木的發言得到了中韓外長的贊同與支持。（法廣特約記者楚良一發自東京）