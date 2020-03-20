韓國將派包機從意大利撤僑 意國疫情死亡人數超過中國

自首爾方面消息，韓國政府近日最新決定將派出兩架包機飛往意大利撤僑，以應對該國進一步惡化的新冠肺炎疫情。此外，意大利國內因新冠肺炎死亡人數周四正式達到3405例，也使得該國成為依照各國公布的官方數據中，死亡人數截至目前為止最多的國家。

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據韓聯社周五報道顯示，意大利韓僑團體曾與韓國航空公司就安排臨時航班事宜進行溝通，但因費用等問題，雙方未能達成一致。韓國外交部一名官員在當天表示，鑒於意大利韓人會安排臨時航班遇阻，政府決定派包機接回當地韓國公民。據統計，韓國駐米蘭總領事館和位於羅馬的駐意大使館轄區內分別有421人和150人願意搭乘政府包機回國。上述官員指出，韓政府認為需安排兩架包機赴意撤僑，並在同有關方面協調細節問題。據消息人士透露，韓國政府方尚未與航空公司簽合同，具體時間尚未敲定。據悉，這將是韓國政府繼接回旅華、旅日、旅伊僑民後第四次派包機接回韓國公民。

《紐約時報》周四報道稱，意大利報告的新冠肺炎死亡人數在當天增長了427人，達到3405人，超過了中國。 專家說，意大利現有的確診病例總數41035人，到本月底可能會翻一番，超過中國官方公布的80967人。此外，韓國政府還在醞釀從中南美多國撤僑的計畫。截至目前，共177名韓國遊客在秘魯滯留，包括韓國國際合作機構（KOICA）志願隊在內共250人願意回國。韓國政府正在考慮先讓在秘魯的韓國公民移至墨西哥，並安排墨西哥籍航空公司的班機接僑的方案。與此同時，洪都拉斯、厄瓜多爾、摩洛哥分別有17名、76名、57名韓國公民願意回國。首爾方面正在研究撤僑方案，並與有關方面進行協調。

同樣針對仍在全球蔓延的新冠肺炎疫情，韓國政府表示，22日（本周日）起將要求持長期簽證的歐洲入境者進行14天隔離。隨着近日歐洲的確診病例暴增，韓國自歐入境人員確診感染的病例隨之增加，該國僅本月以來來自歐洲的確診病例就多達40例。而截至20日0時，韓國較前一天0時新增87例感染新冠病毒確診病例，累計確診8652例。