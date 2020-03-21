全球抗擊新冠肺炎之際 朝鮮再度進行試射

就在全球各國抗擊新冠肺炎疫情之際，朝鮮於21日再度試射兩枚不明發射體。這是本月朝鮮進行的第三次試射活動。韓軍聯合參謀本部稱，如今新冠肺炎疫情正在全球蔓延，朝鮮此舉“非常不合適”。

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據韓聯社報道，韓軍分別在21日晨6點45分和6點50分左右發現各有1枚武器從朝鮮平安北道宣川郡地區朝着東北方向的半島東部海域發射。初步分析顯示，發射體飛行距離約410公里，最高飛行高度約50千米。兩枚之間的發射時差為5分鐘，韓軍認為與其說是試驗連射性能，不如說是從西海岸升空橫貫半島內陸入海的射程試驗。韓美情報部門正在深入分析飛行器的各項參數。據韓國政府消息人士披露，不排除朝鮮發射朝版伊斯坎德爾導彈、朝版陸軍戰術導彈系統、超大型多管火箭炮等多種可能性。

韓國軍方表示，在世衛組織宣布新冠病毒全球大流行疫情困擾世界之際，朝鮮這一軍事行動非常不合時宜，並敦促朝方立即停止這種做法。韓軍及情報部門推測朝鮮國務委員會委員長金正恩親自到場參觀發射。考慮到朝鮮媒體報道金正恩前日蒞臨指導西部戰線大聯合部隊的火炮射擊對抗賽，此次發射可能是冬季演習的一個部分。此前朝中社報道說，3月2日和9日，朝鮮國務委員會委員長金正恩兩次視察了前線遠程炮兵部隊火力打擊訓練場。