泰國周日新增188起新冠病毒確診病例

泰國星期天新增188起新冠病毒確診病例，創下單日新高，累計病例已增加至599起。為了減少人群聚集，曼谷市政府宣布關閉所有百貨商場、美容沙龍、市集、游泳池、遊樂場、網咖、高爾夫球場、會議中心、刺青店等直到4月12日。

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泰國公共衛生部門發言人說，大部分新增病例與之前傳出群聚感染的拳擊館有關。他也說，泰國的新增病例主要集中在曼谷，而且大部分是那些“繼續參與社交活動的年輕人”。他呼籲民眾留在家中，不要外出。

據中央社報道，本月6日，逾千名觀眾齊聚曼谷的國家倫披尼拳擊場觀看泰拳賽，目前至少有超過百人因為這場拳賽而感染新冠病毒，受感染的人許多案例都是處於就業年齡的30多歲男性，其中包括知名演員、陸軍將領、泰拳教練等。當局預估這場泰拳比賽可能導致當天至少500人感染，因此未來確診人數可能會持續增加。

泰國近日新增確診案例暴增，從每天30起、50起、80起到周日的188起。泰國公共衛生部星期天公布的武漢肺炎新增病例中分為兩類，第一類是和之前的確診病例有關，21人參加過泰拳館的活動，5人在娛樂場所工作，5人到馬來西亞參加過宗教活動，37人和之前的確診病例有接觸，第二類是和外國有關，國外回來8人，在擁擠的地方上班或是跟外國人接觸有7人。而仍等待確認感染源的有108人。