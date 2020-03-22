特朗普說安倍很快會對奧運是否延期做出判斷

美國總統特朗普21日在白宮舉行的記者會上，在談及新型冠狀病毒在全世界的感染擴大日益深刻，要求東京奧運會和殘奧會延期的呼聲日益增高時指出，是否延期和中止，全由日本來決定，他將尊重安倍首相的決定。延期到明年也是一個選項，也許會延期到明年。

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特朗普指出：“我和安倍首相的關係很好。”“我已告訴安倍首相，全由你來決定。也許他馬上就會做出決定。”“不知道他會做出什麼樣的決定，我覺得我不應該施加影響。” 特朗普日前曾提出建議，建議冬奧會和殘奧會延期一年舉行。 東京奧運聖火已於3月20日由特別運輸機“TOKYO2020號”空運，從希臘首都雅典飛抵日本宮城縣東松島市的航空自衛隊松島基地，男子柔道奧運三連冠選手野村忠宏和女子摔跤奧運三連冠選手吉田沙保里點燃了聖火盆。 之後，聖火將首先在東日本大地震中遭受嚴重災害的岩手、宮城、福島三縣作為“重建之火”巡迴，26日從福島縣出發，在到7月24日開幕為止的121天內，在日本47個都道府縣巡迴傳遞。

目前，世界各國體育界要求東京奧運會和殘運會延期的呼聲很高，由於美國新冠疫情急劇擴大，包括職業體育比賽在內很多大賽和比賽相繼取消。日本時間3月21日，美國游泳協會向該國奧林匹克與殘疾人奧林匹克委員會（USOPC）要求儘力將奧運延期1年、美國田徑協會21日要求計畫7月24日開幕的東京奧運會延期舉辦，挪威奧委會3月20日宣布已向國際奧委會（IOC）主席巴赫遞交請願書，提出希望東京奧運延期。英國田協主席尼克·科沃德因為新冠疫情使英國田徑訓練設施關閉指出，“對選手而言現在的負擔非常大，必須立刻做出決定。”，表示支持奧運延期。