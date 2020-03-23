新冠肺炎 東京奧運會或延期了

日本首相安倍晉三今天第一次表示，如果不可能以“完整的形式”舉行，那麼東京奧運會可能需要推遲。國際奧林匹克委員會昨天召開緊急會議後表示，IOC將加強對2020東京奧運會的“情景規畫”，其中包括推遲舉行。

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據路透社今天報道說，日本稱東京奧運會可能因新冠疫情而推遲。

日本首相安倍晉三表示，雖然取消奧運會並非選項之一，但如果不能以完整的形式舉行，延遲舉行現在也在考慮之內。

安倍晉三今天對國會表示，“如果那變得困難，我們可能別無選擇，只能考慮推遲奧運會。”

該消息說，由於來自運動員、聯合會以及各國奧委會要求延期的壓力與日俱增，國際奧委會周日態度有所轉變；國際奧委會和東京奧運組織者之前一直堅持要按原計畫舉辦奧運。

兩位消息人士稱，2020年東京奧運會組織方已經開始起草今夏無法舉辦奧運會的可能備選方案。

東京都知事小池百合子表示，新冠病毒疫情在當地有加速擴散的情形，要求民眾未來三周避免聚眾集會，這也呼應安倍晉三關於可能延後舉辦奧運的言論。

根據專家說法，以目前的速度來看，到4月8日東京的新冠病毒病例料將增加530例。

據東京都政府表示，3月22日止東京的確診病例為130例。

該消息引述安倍晉三表示，包括日本公民在內，所有來自美國的旅客在抵達日本之後都必須進行14天的隔離檢疫。