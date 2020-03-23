疫情銀根壓力 軟銀要賣阿里股票

日本軟銀集團（SBG）3月23日發布消息稱，決定最多對4萬5000億日元的資產實施出售和現金化。中國阿里巴巴集團和日本國內通信子公司軟銀等投資對象的上市股票被認為將成為主要對象。籌集的資金將用於最多2萬億日元的自有股票回購和負債壓縮，藉此加強財務狀況。

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據日本經濟新聞今天報道說，軟銀要售4.5萬億日元資產，或賣阿里股。

孫正義率領的日本軟銀集團作為投資公司持有的股票的價值超過27萬億日元。另一方面，軟銀集團自身的股票總市值截至19日約為6萬億日元，與持股價值相比大幅低估。為改善這種市場的低估，將利用持有資產，進行大膽的股票回購和負債壓縮。

軟銀集團表示交易將在今後4個季度實施。籌集的4.5萬億日元資金將用於最多2萬億日元的股票回購。這種自有股票回購將在13日宣布的上限5000億日元的回購基礎上實施。此外，將剩餘資金用於負債的償還、公司債的買入、充當現金存款。

據該報道稱，軟銀集團的會長兼社長孫正義針對此次的舉措評論稱，“是本公司歷史上最大的自有股票回購，還將有助於創歷史新高的現金存款等的增加，（相關舉措）建立在對本公司業務的毫不動搖的自信之上”。針對意圖，孫正義透露稱，除了改善軟銀集團股價的估值之外，通過包括買入公司債在內的負債削減，力爭提高信用評級。

在下午2點發布消息後，東京股票市場上的軟銀集團股價上漲。較前一日上漲500日元（上漲19％），漲至3187日元，以漲停水平結束交易。