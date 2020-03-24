國際奧委會正式宣布東京奧運會延期舉行 周四聖火取消

國際奧委會(IOC)周二正式宣布，2020年東京奧運會將推遲至最遲2021年夏季舉行。國際奧委會表示，延期後的奧運會名稱仍保留“東京2020奧運會”。

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據光華網今天報道說，新冠肺炎，國際奧委會正式宣布東京奧運會延期舉行。國際奧委會(IOC)周二正式宣布，2020年東京奧運會將推遲至最遲2021年夏季舉行。這是奧運會在和平時期首度推遲舉行。

據國際奧委會指出，由於新冠肺炎患者數量急劇增加，國際奧委會需要在不同的狀況下採取措施，在與東京奧組委、日本政府和東京都政府討論後，完成疫情對奧運會衝擊的評估，決定推遲東京奧運會的舉辦時間。

國際奧委會表示，延期後的奧運會名稱仍保留“東京2020奧運會”。

第32屆夏季奧林匹克運動會原計畫於2020年7月24日至8月9日在日本東京舉行。

此外，日本東京奧組委主席森喜朗召開新聞發布會宣布，原計畫於3月26日開始的東京奧運會聖火傳遞將會取消。他指出，東京奧運會延期的日期決定後，聖火傳遞將會重啟，屆時將會優先考慮此次未能參跑的火炬手。

該報道說，日本首相安倍晉三早前表示，在與國際奧委會主席巴赫進行了電話交談後，雙方就延期1年左右舉辦東京奧運會進行了確認，巴赫對提議表示完全同意，最遲將會在2021年夏季舉辦。