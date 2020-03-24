朝鮮研成新型導彈 力克韓F-35隱形戰鬥機

據朝鮮日報今天報道說，朝鮮據信21日發射的新型彈道導彈為“朝鮮版ATACMS”，該導彈可拋撒出數百枚子彈，將相當於3-4個足球場的面積夷為平地。該導彈從平安北道西海岸發射，貫穿內陸後擊中了東海上的島嶼。也就是說，對射程和準確度都非常有信心。可以預見即將進行實戰部署。

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該報道說，韓國F-35隱形戰鬥機對朝鮮新型導彈束手無策。

朝鮮還成功發射了自稱為世界最大的600毫米超大型火箭炮和帶反攔截功能的“朝鮮版伊斯坎德爾導彈”。這三種導彈都可使用移動式發射車（TEL）進行連續發射，並具備低空飛行的能力。火箭炮的連續發射時間從17分鐘縮短至20秒。ATACMS和伊斯坎德爾也可以在1-2分鐘內進行連續發射。發射高度也可以最低降至30-40公里。不僅薩德（攔截高度40-150公里）無法攔截，如果朝鮮導彈啟動“PULL UP（急速上升）”，就算使用新型愛國者-3也難以攔截。

據該報道，本月2日，朝鮮在元山發射的火箭炮飛行高度為30公里，飛行距離達240公里。如果轉向西南方向就是平澤、烏山美軍基地。如果射程再增加30公里，F-35隱形戰鬥機部署的清州空軍基地就被納入了射程範圍。金正恩恐懼的是美軍和韓軍所具備的占絕對優勢的空軍力量。朝鮮如果在停戰線發射射程為400-600公里的新型導彈，韓國的10餘處空軍基地有可能被全部被摧毀。戰時運輸增援兵力和物資的港口也將無法倖免於難。朝鮮在每一支導彈部隊都部署了4-6門大炮，放射炮有4根發射管，ATACMS和伊斯坎德爾各2枚。僅一支火箭炮部隊就可以在短時間內最多發射24枚導彈，將會有數百顆子彈同時落下。“三件套”和原始導彈混合一口氣全部發射，槍林彈雨之下，以韓國目前的能力幾乎無從防禦。韓國空軍飛機甚至連起飛都困難。

據朝鮮日報批評指，正常的國家，在朝鮮去年5月發動新型導彈挑釁時，就應該着手制定應對策略。但眼下朝鮮新型導彈實戰部署在即，韓國政府卻仍不見制定應對策略的動向。反而還進一步縮小了對朝鮮的威脅。看樣子當真要以“對話”來保衛國家。