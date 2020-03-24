東京奧運會延後一年 安倍救東奧最壞局面

由於新型冠狀病毒疫情擴大，國際奧委會（IOC）3月22日宣布開始探討包括東京奧運會延期在內的問題。由於全球性的疫情擴大，運動員等對奧運會7月開幕越來越不安。為避免奧運會取消這一最壞局面，日本首相安倍晉三及與其保持着蜜月關係的美國總統特朗普一起，營造了國際輿論。最新的消息稱東京奧運會將延後一年舉辦。

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據日本經濟新聞今天報道說，安倍讓東京奧運會避免了最壞局面。3月22日，國際奧委會召開執委會臨時電話會議，決定包括延期在內進行調整。就在當日，以疫情擴大為理由加拿大宣布不會派運動員參加奧運會，要求延期一年舉行。東京奧運會按計畫舉行已經不太可能。

據安倍在3月13日就疫情防控與特朗普通電話時這麼說道，“正朝着按原計畫開幕的方向努力”，但特朗普在前一天稱：“應當延期一年，總比沒有觀眾強”。特朗普在電話磋商中做出表態：“1000％支持東京奧運會”、“無論如何在日本舉辦，那裡的體育場應該很棒吧”，安倍根據特朗普的語氣得出了“沒有取消的選項”。

安倍3月16日在七國集團（G7）首腦電視電話會議上表示：“希望東京奧運會以完整形式實現”，安倍使用自己斟酌的語言提出這一方案後，英國首相約翰遜豎起大拇指來回應，其他首腦也都點頭贊同。所謂“完整形式”，意思是即便延期，也不考慮空場比賽和取消。儘管按計畫開幕已不太現實，但包括具有決定權的國際奧委會在內，目前的狀況是誰都無法做出決定。G7會議只是起到了延期的導向作用。

另一方面，國際奧委會3月17日在與國際單項體育聯合會（IF）的會議上還確認了按計畫舉辦，但之後全球疫情迅速擴大，只能被迫修正方針。“選手沒有可以訓練的環境”，美國田徑協會和游泳協會要求延期，浮現了國際奧委會和運動員、項目協會之間的溫度差。

即使如此，在G7形成的輿論環境並沒有失去。“不會討論中止的選項”，東京奧組委主席森喜朗3月22月與國際奧委會主席巴赫通電話時得到了上述表態。

森喜朗與巴赫就從日本和國際奧委會選出代表進行協商達成了一致，將在4周內得出確保場地和延期時長等結論。23日，森喜朗也在記者會上表達了他的看法：“日本的情況不好說，歐美也進入緊急狀態。我們不會愚蠢到還會按最初的計畫去做”。

安倍在3月23日的參議院預算委員會上進行答辯稱：“如果以完整的形式實施存在困難的話，將不得不做出延期的判斷”，明確提出了此前一直未明言的容許延期。在當日的日本執政黨自民黨幹部會上，安倍也表示：“之後必須要與巴赫主席見面談”。

據最新的消息，國際奧委會主席同意安倍所建議，討論決定東京奧運會延後一年於2021年舉行。