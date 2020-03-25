東京面臨疫情爆發局面 民眾搶購怕封城

新冠病毒在全球加速擴散，東京這3天武漢肺炎確診逾70人，東京都知事小池百合子25日晚召開緊急記者會表示，東京面臨疫情爆發的重大局面，呼籲民眾本周末盡量不要外出。東京都3月25日新增確診41人，創當地確診單日最高紀錄，其中有10人與24日確診的位於東京都台東區永壽綜合醫院的護士與病患有關。有5人從海外旅遊返國，超過10人的感染途徑不明。

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東京都本周以來公布的新增確診者為23日16人、24日17人，25日41人，累計確診212人，是日本各都道府縣當中人數最多的。

小池百合子25日晚8時緊急召開記者會說：“本周可能發生疫情大爆發的不安增高，現在正面臨重大局面。平日最好在家工作，夜間盡量不要外出。”

小池在記者會上拿出寫上“疫情爆發重大局面”標語的看板，呼籲市民要有危機意識，本周末非必要盡量不要外出。

東京醫科大學教授濱田篤郎接受日媒採訪時表示，東京3天內約70人確診武漢肺炎，疫情擴散速度加快，顯然已進入與以往不同局面，這從小池所說的“重大局面”一詞可充分感受到。周末很多人外出，平日晚上市民很多人聚餐、飲酒等，傳染病毒的風險增高，有必要降低風險。

目前歐美武漢肺炎疫情擴大，日本民眾可從媒體報導得知，但有很多東京都居民在歷經一段政府呼籲自我剋制期間後，防疫意識稍為鬆懈，尤其隨着櫻花盛開，很多市民到戶外賞櫻，享受春天浪漫氣氛。

原本受疫情影響，東京奧運是否能如期舉辦或者被國際奧林匹克委員會決定取消，紛紛擾擾一陣子，但24日晚確定原訂今年7月24日開幕的東奧延後約一年舉辦，不會被取消。

設於東京車站丸之內廣場的東奧倒數時鐘25日成了許多民眾前來打卡的景點，隨着東奧延期，倒數鍾變成一般時鐘。有時可看到粉領族結伴來拍照留念。其中有些女子對中央社表示，快樂期待明年東奧，也有人說，延後約一年是好事，因為選手和民眾都能安心。

東奧延後約一年，讓有些東京市民感到喜悅，但這樣的氣氛在25日晚小池召開緊急記者會後，許多東京市民湧現焦慮心情，衝至超市搶購，生鮮肉品、泡麵、冷凍食品等幾乎被搶購一空。

民眾會遵守小池呼籲“週末盡量不要出門”嗎？旅居東京的一名張姓台灣男子對中央社說：“我會遵守，因為為了保護我自己。25日晚小池召開緊急記者會後，超市的顧客明顯增多。”

對於網路上有人傳“東京封城”可能性增高一事，這位男子說：“我就是覺得東京封城是有可能的，所以剛剛才去搶購物品。”

他的分析是，除了現在是賞櫻人潮多季節，正值日本財會年度更替時（新年度4月1日起），許多日本人調職、搬家等，是人潮大移動時期，疫情可能擴大。

住在東京都品川區的一名70多歲日本老婦表示，25日晚她收看電視有關日本防疫應向台灣學習的專題報導，知道25日晚超市湧入許多搶購物品的人潮，但她家備妥的物品很豐富，不用緊張。

針對“東京封城”的可能性，她認為可能性不高，因為如果東京封城的話，將對日本經濟造成嚴重打擊，情況會一團亂，後果無法想像。