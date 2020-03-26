國際市場等待越南是否禁止出口大米的決定

在新冠病毒疫情蔓延的背景下，越南考慮暫停大米的出口，以確保國內市場的供應。如果這一決定實施可能會對國際市場產生重大影響。

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越南是否會暫停向東南亞和非洲出口大米，來保證國內市場的供應呢？近來越南爆出的一系列信息相互矛盾。在第一時間裡，河內當局否認有任何禁運大米的想法，可海關方面卻停止了辦理港口的出口手續。最新的消息是越南總理決定等到星期六再做出最後決定，屆時他將掌握國家大米庫存狀況的報告。

另外，世界第二大稻米出口國——泰國，今年二季稻的收成也將因乾旱而減少。這些壞消息已經在一個月內使這兩個國家的大米價格上漲了10％。越南人已經開始儲存大米，而新冠病毒更給糧食供應增加了額外的壓力。

一位接受法廣採訪的瑞士米商表示，如果作為世界第三大大米出口國的越南決定實施禁運，那“這可能是導致世界大米價格再度飆升的導火索。 “最近幾天已經接到的命令是，鑒於印度很難將貨物運往港口，要將印度大米盡量裝船”，疫情已經擾亂了作為世界大米第一出口國的日常運作，而危險在於印度和泰國也將步越南的後塵停止出口大米。

不過，瑞士米商也指出，到目前為止，“非洲並沒有出現恐慌性購買，自從新冠病毒在非洲大陸出現以來，進口量甚至還有小幅下降。非洲進口商還在觀望中 。”

法國農業研究發展國際合作中心的經濟學家也補充說：“目前的狀況和2008年不同。當時，中國在世界市場之外。這次，北京可以通過出售部分大米儲藏來起到制衡的作用。中國對大米的儲藏由來已久，儲量高達1.18億噸，而且中國已經成為世界第一大大米進口國。所以，大米價格飆升對中國並沒好處。